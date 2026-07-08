SMN descarta la existencia de una “tormenta negra” en México; advierte lluvias en próximos días

GENERANDO AUDIO...

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) destacó que habrá lluvias intensas en los próximos días y aclaró que la “tormenta negra”, término que ha cobrado fuerza en redes sociales durante los últimos días, no corresponde a un fenómeno reconocido en México.

En entrevista para A las Nueve en UNO, el meteorólogo Jaime Albarrán explicó que esa denominación se utiliza en algunos países para describir determinados eventos atmosféricos, pero no forma parte de la clasificación empleada por las autoridades meteorológicas mexicanas.

El especialista señaló que las lluvias previstas para los próximos días obedecen a una fuerte entrada de humedad proveniente del Golfo de México, el océano Pacífico y el mar Caribe, lo que favorecerá precipitaciones intensas en entidades como Veracruz, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, además de lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional.

Además, añadió que la inestabilidad atmosférica registrada frente al Golfo de México genera nubosidad de gran desarrollo, rachas de viento y oleaje elevado.

Estos sistemas son condiciones propias de la temporada de lluvias en México, pero insistió en que no deben confundirse con la denominada “tormenta negra” que ha circulado en redes sociales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.