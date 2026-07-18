Tormenta eléctrica cubre estadio donde se jugará la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

| 14:15 | Benell Cortés | Reuters

Una tormenta eléctrica pasó este sábado sobre el New York New Jersey Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, sede de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, programada para disputarse este domingo.

Imágenes captadas en formato timelapse muestran cómo densas nubes de tormenta cubrieron por completo el inmueble, reduciendo la visibilidad del estadio mientras se registraba actividad eléctrica en la zona.

España suspendió su entrenamiento por protocolo de seguridad

Las condiciones meteorológicas también afectaron la preparación de la selección española.

La Real Federación Española de Futbol informó que la práctica prevista en el Melanie Lane Training Ground, en Nueva Jersey, fue suspendida temporalmente conforme a los protocolos de seguridad de Estados Unidos ante tormentas eléctricas.

En lugar de trabajar sobre el campo, los jugadores realizaron una sesión de calentamiento en instalaciones interiores hasta que mejoraran las condiciones.

La final entre España y Argentina sigue programada

Pese al paso de la tormenta, la final del Mundial 2026 no ha sufrido modificaciones y, hasta el momento, mantiene su horario previsto para este domingo a las 19:00 GMT (13:00 horas del centro de México).

Las autoridades y los organizadores permanecen atentos a la evolución del clima para garantizar la seguridad de jugadores, aficionados y personal que asistirá al encuentro.

El New York New Jersey Stadium será el escenario donde España y Argentina buscarán conquistar el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en uno de los partidos más esperados del torneo.

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