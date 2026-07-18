Onda tropical 19 podría convertirse en ciclón este sábado; SMN prevé lluvias en todo el país

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Lluvias en todo el país este sábado. Foto: Getty

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado 18 de julio, todos los estados de la República Mexicana tendrán lluvias. Asimismo, la onda tropical 19 podría convertirse en un ciclón tropical al sur de Jalisco y Colima. A su vez, el monzón mexicano continuará provocando precipitaciones en el norte y noroeste del país.

Por otra parte, el calor continuará en gran parte del país. En Baja California, el termómetro podría superar los 45 °C, mientras que en estados aledaños rebasarán los 40 °C.

¿Dónde lloverá este sábado 18 de julio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Nayarit

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Jalisco

Michoacán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Colima

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Ciudad de México

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Tlaxcala

Morelos

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 18 de julio?

Temperaturas máximas esperadas:

Más de 45 °C: Baja California

Baja California 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sonora y Sinaloa

: Baja California Sur, Sonora y Sinaloa 35 a 40 °C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Durango y Estado de México

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Puebla, Oaxaca y Chiapas

: Puebla, Oaxaca y Chiapas Viento de 40 a 60 km/h : Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura : costas de Baja California Sur

: costas de Baja California Sur Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura : costas de Oaxaca y Baja California

: costas de Oaxaca y Baja California Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

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