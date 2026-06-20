Protección Civil alerta por lluvias intensas en México este fin de semana
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió un llamado urgente a la población para reforzar medidas de autocuidado ante las lluvias intensas y muy fuertes previstas en gran parte del país durante este fin de semana, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada y seguir recomendaciones ante el riesgo de inundaciones, encharcamientos y corrientes peligrosas.
Lluvias intensas en casi todo el país
Para este sábado se prevén lluvias intensas en:
- Nayarit
- Jalisco
- Zacatecas
Además de precipitaciones muy fuertes en entidades como.
- Sinaloa
- Durango
- Nuevo León
- Oaxaca, Chiapas
- Ciudad de México
También se anticipan chubascos y lluvias fuertes en regiones del centro y sureste del país, mientras que en estados como Sonora, Tabasco, Campeche y Quintana Roo se esperan precipitaciones de menor intensidad.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que las lluvias están asociadas a la interacción de ondas tropicales y canales de baja presión, sistemas que favorecen la formación de tormentas en gran parte del territorio nacional.
Estas condiciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, lo que incrementa el riesgo en zonas urbanas y rurales.
CNPC pide evitar cruces de ríos y zonas de riesgo
La CNPC pidió a la población evitar cruzar ríos, arroyos, vados y zonas bajas durante y después de las tormentas, ya que las corrientes pueden arrastrar vehículos y personas.
También recomendó a quienes viven en zonas de ladera identificar rutas de evacuación y ubicaciones de refugios temporales, además de mantener limpias calles y alcantarillas para evitar inundaciones.
Durante tormentas eléctricas, la autoridad pidió resguardarse en interiores y evitar árboles o estructuras inestables.
La dependencia reiteró que la prevención y la atención a avisos oficiales son clave para reducir riesgos ante este fenómeno meteorológico.
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