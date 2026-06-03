Protección Civil lanza aviso urgente por lluvias intensas en 7 estados para este miércoles y jueves
Las lluvias intensas seguirán en varias regiones del país durante los próximos días y podrían provocar inundaciones, encharcamientos y aumento en el nivel de ríos y arroyos. Los estados con mayor riesgo son Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Coahuila y Nuevo León, donde se esperan acumulados de hasta 150 milímetros de lluvia.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones más fuertes se presentarán entre este miércoles y jueves, por lo que autoridades llaman a extremar precauciones, especialmente en zonas cercanas a cauces de agua y laderas.
Lluvias fuertes dejarán acumulados de hasta 150 mm
Para el miércoles 3 de junio, las lluvias más intensas se esperan en:
- Sur de Jalisco
- Centro, este y sur de Puebla
- Centro de Veracruz
- Norte, centro y sur de Oaxaca
- Centro y sur de Chiapas
Mientras que para el jueves 4 de junio, el pronóstico apunta a afectaciones en:
- Centro y noreste de Coahuila
- Norte de Nuevo León
- Sureste de Puebla
- Centro de Veracruz
- Norte y este de Oaxaca
- Centro y este de Chiapas
Evita cruzar calles inundadas y corrientes de agua
Uno de los principales riesgos durante este tipo de eventos ocurre cuando personas intentan atravesar zonas inundadas. Aunque el agua parezca poco profunda, la fuerza de la corriente puede arrastrar vehículos o personas en segundos.
También se recomienda:
- No cruzar ríos, arroyos o pasos inundados.
- Mantener limpias coladeras y desagües.
- Identificar rutas de evacuación y zonas seguras.
- Permanecer bajo techo durante tormentas eléctricas.
- Evitar refugiarse debajo de árboles o estructuras metálicas.
Mantente atento al pronóstico
Las condiciones del tiempo podrían cambiar durante las próximas horas, por lo que es importante seguir los reportes meteorológicos y estar pendiente de cualquier aviso en tu localidad.
Las lluvias podrían extenderse en varias regiones del país durante esta semana, especialmente en estados del sur, oriente y noreste de México.
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