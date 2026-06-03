Protección Civil lanza aviso urgente por lluvias intensas en 7 estados para este miércoles y jueves

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Vienen lluvias intensas para 7 estados; llaman a prepararse. FOTO: Cuartoscuro

Las lluvias intensas seguirán en varias regiones del país durante los próximos días y podrían provocar inundaciones, encharcamientos y aumento en el nivel de ríos y arroyos. Los estados con mayor riesgo son Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Coahuila y Nuevo León, donde se esperan acumulados de hasta 150 milímetros de lluvia.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones más fuertes se presentarán entre este miércoles y jueves, por lo que autoridades llaman a extremar precauciones, especialmente en zonas cercanas a cauces de agua y laderas.

#ComunicadoCNPC | CNPC EXHORTA A LA POBLACIÓN DE SIETE ESTADOS A APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LLUVIAS INTENSAS EN LOS PRÓXIMOS DÍAS



🔹Las entidades donde se pronostican precipitaciones fuertes son: Jalisco, Puebla,

Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Coahuila y Nuevo León.

🔹EI SMN… pic.twitter.com/sfXmaG56L6 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 3, 2026

Lluvias fuertes dejarán acumulados de hasta 150 mm

Para el miércoles 3 de junio, las lluvias más intensas se esperan en:

Sur de Jalisco

Centro, este y sur de Puebla

Centro de Veracruz

Norte, centro y sur de Oaxaca

Centro y sur de Chiapas

Mientras que para el jueves 4 de junio, el pronóstico apunta a afectaciones en:

Centro y noreste de Coahuila

Norte de Nuevo León

Sureste de Puebla

Centro de Veracruz

Norte y este de Oaxaca

Centro y este de Chiapas

Evita cruzar calles inundadas y corrientes de agua

Uno de los principales riesgos durante este tipo de eventos ocurre cuando personas intentan atravesar zonas inundadas. Aunque el agua parezca poco profunda, la fuerza de la corriente puede arrastrar vehículos o personas en segundos.

También se recomienda:

No cruzar ríos, arroyos o pasos inundados.

Mantener limpias coladeras y desagües.

Identificar rutas de evacuación y zonas seguras.

Permanecer bajo techo durante tormentas eléctricas.

Evitar refugiarse debajo de árboles o estructuras metálicas.

Mantente atento al pronóstico

Las condiciones del tiempo podrían cambiar durante las próximas horas, por lo que es importante seguir los reportes meteorológicos y estar pendiente de cualquier aviso en tu localidad.

Las lluvias podrían extenderse en varias regiones del país durante esta semana, especialmente en estados del sur, oriente y noreste de México.

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