Gobierno mantiene diálogo con CNTE y pide evitar bloqueos

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Gobierno mantiene diálogo con la CNTE y pide evitar bloqueos.

El Gobierno de México informó que mantiene abierto el diálogo con maestras y maestros de la CNTE para atender sus demandas, este 2 de junio la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que la mesa seguirá mañana en el mismo lugar. También señaló que hay dos mesas técnicas propuestas para avanzar en los temas del magisterio.

Gobierno mantiene diálogo con la CNTE

Rosa Icela Rodríguez estuvo acompañada por el secretario de Educación, Mario Delgado, y el director general del ISSSTE, Martí Batres. Los tres expresaron disposición para seguir trabajando con la CNTE y revisar los temas que preocupan a maestras y maestros.

La funcionaria pidió mantener abiertos los canales de comunicación para evitar cierres de escuelas, sobre todo en la etapa final del ciclo escolar.

También llamó a evitar bloqueos que afecten el libre tránsito de la ciudadanía.

Tenemos el compromiso con la #CNTE de continuar mañana miércoles con la mesa de trabajo iniciada hoy. La concertación es la vía correcta para la solución de conflictos. Condenamos la violencia y el vandalismo. 🇲🇽 @rosaicela_ @mario_delgado @martibatres @SEP_mx @ISSSTE_mx… pic.twitter.com/9EJAZwzqnH — Gobernación (@SEGOB_mx) June 3, 2026

Piden evitar riesgos en movilizaciones de la CNTE

Sobre las movilizaciones, Rosa Icela Rodríguez dijo que el Gobierno respeta la manifestación pacífica, pero también el derecho de las personas a circular libremente.

Explicó que el Zócalo de la Ciudad de México no podía ocuparse por razones de protección civil, debido a maniobras con grúas, estructuras y trabes pesadas.

Por esa razón, dijo, se colocaron vallas para evitar riesgos a las personas.

La secretaria llamó a los liderazgos a actuar con responsabilidad y evitar poner en peligro a sus representados.

SEP e ISSSTE hablan de compromisos con maestros

Mario Delgado aseguró que existe disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum para cumplir el compromiso de desaparecer la USICAMM.

Martí Batres, por su parte, dijo que el ISSSTE seguirá en transformación para dar un mejor servicio a maestras y maestros.

El Gobierno señaló que cree en los acuerdos y la civilidad, y condenó actos de provocación, violencia y vandalismo.

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