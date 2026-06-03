Las protestas más tensas de la CNTE: del Zócalo a Nochixtlán

GENERANDO AUDIO...

Las protestas más tensas de la CNTE. Foto: Cuartoscuro

Bloqueos carreteros, ocupaciones de espacios públicos estratégicos, daños a edificios gubernamentales, enfrentamientos con fuerzas de seguridad y episodios con saldo mortal forman parte del historial de protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

A esa lista se suman las movilizaciones de esta semana en la Ciudad de México que afectaron vialidades clave como Paseo de la Reforma, Circuito Interior e Insurgentes, además de generar complicaciones en el Centro Histórico. Este martes, profesores disidentes derribaron estatuas monumentales relacionadas con el Mundial y quemaron accesorios en pleno Paseo de la Reforma para ejercer presión sobre el Ejecutivo federal, a fin de que atienda sus demandas.

Desde la toma del Zócalo de la Ciudad de México hasta los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, las manifestaciones de la CNTE han protagonizado algunos de los episodios de mayor tensión social relacionados con el sistema educativo mexicano.

El Zócalo ocupado y el operativo para recuperarlo

Uno de los momentos más significativos ocurrió el 13 de septiembre de 2013, cuando elementos de la Policía Federal desalojaron el campamento que miles de maestros mantenían desde semanas atrás en el Zócalo de la Ciudad de México.

De acuerdo con un reporte de BBC Mundo, el operativo comenzó después de que venciera el ultimátum emitido por las autoridades para liberar la plaza antes de las celebraciones patrias. Policías antimotines ingresaron apoyados por helicópteros y vehículos blindados, mientras algunos grupos de manifestantes intentaron impedir el avance mediante barricadas y el lanzamiento de piedras y palos.

La cobertura periodística señaló que la mayor parte de los docentes abandonó el lugar antes del despliegue policial. Sin embargo, el operativo dejó personas lesionadas, aunque entonces no existió una cifra oficial sobre los heridos.

Bloqueos, incendios y daños a instalaciones públicas

Las acciones de protesta no se limitaron a la capital del país. Durante 2013 y 2015 se registraron movilizaciones que incluyeron bloqueos carreteros, toma de edificios públicos y daños a inmuebles gubernamentales.

Según recuentos de la prensa nacional, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), vinculada al movimiento magisterial disidente, ocuparon seis de las ocho delegaciones regionales de la Secretaría de Educación estatal y participaron en protestas que derivaron en el incendio de inmuebles públicos en Chilpancingo, incluido un edificio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) el 24 de abril de 2013.

Meses después, el 20 de agosto de 2013, manifestantes causaron destrozos en las inmediaciones de la Cámara de Diputados durante la discusión de la reforma educativa. Los reportes documentaron el incendio de un vehículo, lanzamiento de piedras contra el recinto legislativo y agresiones a fotógrafos y camarógrafos.

Las protestas también alcanzaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuyos accesos fueron bloqueados en varias ocasiones durante 2013. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México estimó pérdidas por 650 millones de pesos, además de afectaciones a aproximadamente 28 mil comercios y 1.8 millones de horas-hombre de trabajo.

La confrontación en Nochixtlán

El episodio más grave documentado ocurrió el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el conflicto se desarrolló en un contexto de protestas contra la reforma educativa y tras la detención de dirigentes de la Sección 22 de la CNTE, entre ellos Rubén Núñez Ginés y Francisco Villalobos Ricárdez.

Como respuesta a esas detenciones, se instalaron bloqueos carreteros en distintos puntos del estado. Uno de ellos se ubicó en el tramo de Nochixtlán, donde maestros, padres de familia, activistas y habitantes mantenían cerradas las carreteras federales 135-D y 190.

La CNDH documentó que alrededor de 850 elementos de seguridad —400 policías federales, 400 estatales y 50 agentes de investigación estatal— participaron en el operativo destinado a recuperar las vías de comunicación.

Aunque el bloqueo fue retirado en aproximadamente 15 minutos, los enfrentamientos continuaron durante cerca de nueve horas. Habitantes de comunidades cercanas bloquearon caminos para impedir la llegada de refuerzos policiacos.

El saldo reportado por la Comisión fue de ocho personas fallecidas, 103 lesionadas y 46 afectadas por gases lacrimógenos, entre ellas 35 menores de edad. También se registraron daños a propiedades.

Tras los hechos, las víctimas constituyeron el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio de Nochixtlán (Covic), organización que desde entonces impulsa acciones legales y demandas de justicia.

Agresiones, boicot electoral y confrontaciones

Los años posteriores también estuvieron marcados por otros episodios de violencia relacionados con las protestas magisteriales.

En mayo de 2015, en Comitán, Chiapas, directores de escuelas fueron retenidos, rapados y obligados a caminar descalzos por presuntos simpatizantes de la CNTE. La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos calificaron los hechos como actos vejatorios y humillantes.

Ese mismo año, durante las acciones de boicot electoral, integrantes de la Coordinadora incendiaron instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en Oaxaca, bloquearon sedes del organismo y realizaron actos de protesta que derivaron en daños a inmuebles y material electoral.

La prensa nacional también registró la retención de vehículos, bloqueos a accesos aeroportuarios, suspensión de vuelos y cierres de instalaciones estratégicas, incluyendo plantas distribuidoras de combustibles.

El 7 de junio de 2015, día de la jornada electoral, se reportaron afectaciones en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz. Los daños fueron calculados en alrededor de cuatro millones de pesos.

Del conflicto educativo a la presión política

Las movilizaciones continuaron durante los años siguientes con cierres carreteros, suspensión de clases y bloqueos de oficinas públicas.

En febrero de 2016, integrantes de la Sección 22 paralizaron actividades en aproximadamente 3 mil escuelas de Oaxaca y realizaron bloqueos en distintas regiones del estado para exigir la cancelación de la reforma educativa y la instalación de mesas de diálogo con autoridades federales.

El año pasado, el 21 de mayo de 2025, integrantes de la CNTE bloquearon todos los accesos a Palacio Nacional desde las primeras horas de la mañana, impidiendo el ingreso de trabajadores y representantes de medios de comunicación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.