MC denunciará a Clara Brugada por gasto en pintura de vialidades en CDMX

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MC denunciará a Clara Brugada por ajolotización. Foto: Cuartoscuro/Getty

Integrantes de Movimiento Ciudadano (MC) anunciaron que presentarán una denuncia ante la Contraloría General de la Ciudad de México en contra de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por el gasto de 84.1 millones de pesos en la intervención de vialidades.

La acusación señala que estos recursos fueron utilizados para pintar de color morado diversas zonas de la capital y posteriormente regresarlas a su color original amarillo, lo que calificaron como un uso indebido de recursos públicos.

Quienes integramos Movimiento Ciudadano Ciudad de México, denunciamos a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por el despilfarro de recursos públicos que se realizó en pintar de morado las calles de la ciudad para, días más tarde, volver a pintarlas de amarillo. Además de la… pic.twitter.com/dFMGz29vZK — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) June 2, 2026

Señalan presunta asignación de contratos sin licitación

De acuerdo con MC, el proveedor encargado de estos trabajos habría acumulado más de 250 millones de pesos en 27 contratos, desde la gestión de Brugada en Iztapalapa hasta su actual administración en la Ciudad de México.

Además, acusaron que dichos contratos fueron otorgados sin procesos de licitación, lo que, señalaron, genera dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Acusan violaciones a principios de la función pública

En la denuncia presentada, se argumenta que las acciones relacionadas con la intervención urbana, en el contexto de preparativos rumbo al Mundial 2026, vulneran principios como legalidad, eficiencia, economía, transparencia y honradez.

El documento también señala que la mandataria habría ordenado de manera unilateral la pinta de mobiliario urbano, banquetas y puentes vehiculares y peatonales, sin contar —según MC— con justificación técnica ni facultades expresas.

MC denunciará ante la Contraloría CDMX a Clara Brugada por la “ajolotización” y los 84.1 mdp gastados en pintar vialidades de morado y luego regresarlas al amarillo.



Señalan que el proveedor detrás de las obras lleva años siguiendo a Brugada: desde Iztapalapa hasta la Jefatura… pic.twitter.com/xC57VPeWe8 — Laura Brugés (@LauraBruges) June 2, 2026

MC exige transparencia en contratos y recursos

El partido también cuestionó que, tras la eliminación del órgano autónomo de transparencia en el Congreso capitalino, la rendición de cuentas quedó en manos de una oficina dependiente de la Contraloría.

Por ello, exigieron la publicación inmediata de todos los contratos correspondientes a 2025 y 2026, así como la identificación de responsables y la restitución de los recursos que consideren mal ejercidos.

Critican prioridades del gobierno capitalino

El excandidato y dirigente de MC, Salomón Chertorivski, calificó como un “despilfarro” el gasto realizado en estas intervenciones.

“Es increíble lo que está pasando y denunciaremos el despilfarro que la jefa de Gobierno está haciendo, jugando a las pinturas en una ciudad que se está cayendo a pedazos”, señaló.

Movimiento Ciudadano sostuvo que la capital enfrenta problemas prioritarios como seguridad, movilidad y el deterioro del Metro, por lo que consideró que los recursos públicos deberían destinarse a atender estas necesidades.

Denuncia será presentada ante la Contraloría CDMX

La denuncia será presentada ante la Secretaría de la Contraloría General, donde se buscará que se investiguen posibles faltas administrativas, desvío de recursos y ejercicio indebido de funciones.

MC reiteró que continuará exigiendo rendición de cuentas al gobierno capitalino, en medio de señalamientos por presunta opacidad en el uso del presupuesto.

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