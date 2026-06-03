INE inicia producción del nuevo modelo de la credencial para votar; incorpora varios elementos

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INE inicia producción del nuevo modelo de la credencial. Foto: @C_Humphrey_J

El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó la producción del nuevo modelo de la credencial para votar con los elementos innovadores que aprobó el instituto hace unos meses, confirmó la consejera del INE, Carla Humphrey, quien enlistó las recientes incorporaciones al documento de identificación oficial.

Códigos QR encriptados y reconocimiento de identidad de género, entre los nuevos elementos de la credencial

A través de su cuenta oficial de X, la consejera del INE, Carla Humphrey, detalló los nuevos elementos que tendrá la credencial para votar emitida por el Instituto.

Los nuevos elementos de la credencial del INE son:

Códigos QR encriptados para mayor seguridad

Reconocimiento de identidad de género autopercibida y la autoidentificación indígena

y la Innovación tecnológica con validación móvil

El @INEMexico inició la producción del nuevo modelo de la Credencial para Votar. Ahora tu credencial incorpora:



✅ Códigos QR encriptados para mayor seguridad

✅ Reconocimiento de identidad de género autopercibida y la autoidentificación indígena

✅ Innovación tecnológica con… pic.twitter.com/fgx8kilYDj — Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) June 2, 2026

De acuerdo con Humphrey, las nuevas credenciales para votar representan “un paso firme hacia la inclusión, la certeza y la modernización. Tu credencial, tus derechos, tu confianza”.

Los nuevos elementos de la credencial para votar fueron aprobados el pasado marzo por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Nuevos elementos fortalecen la inclusión: consejeras del INE

En la sesión en la que se aprobaron los nuevos elementos, entre ellos el reconocimiento de identidad de género autopercibida y la autoidentificación indígena, la consejera Humphrey aseguró que se fortalece la inclusión y la no discriminación.

“Ninguna persona estará obligada a proporcionar esta información y su incorporación no modifica las reglas de elegibilidad, votación ni integración en el padrón electoral. Es decir, este proyecto no crea derechos políticos-electorales nuevos ni altera los ya existentes, únicamente fortalece el reconocimiento de derechos de identidad, igualdad y no discriminación, así como la inclusión”. Carla Humphrey, consejera del INE

Por su parte, la consejera electoral, Rita Bell López, aseguró que se contribuye a cerrar brechas históricas.

“Este paso no sólo abre nuevas puertas al reconocimiento institucional, sino que contribuye a cerrar brechas históricas que han limitado el ejercicio pleno, libre y digno del derecho a la identidad en nuestro país”. Rita Bell López, consejera electoral

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