Radiación UV alcanza niveles extremadamente altos en CDMX; emiten alerta
La radiación UV alcanzó niveles extremadamente altos en la Ciudad de México, por lo que autoridades hicieron un llamado a la población para protegerse de la exposición directa al sol.
Radiación UV, extremadamente alta en CDMX
De acuerdo con el reporte oficial, la radiación UV se ubicó en niveles considerados extremadamente altos, lo que incrementa el riesgo de daños en la piel y los ojos tras una exposición prolongada al sol.
Las autoridades recordaron que los rayos ultravioleta (UV) atraviesan las nubes, por lo que es necesario tomar precauciones incluso cuando el cielo está nublado.
Entre las principales recomendaciones destacan:
- Usar protector solar con protección contra rayos UV
- Vestir ropa de algodón de manga larga
- Utilizar gafas de sol y gorra o sombrero
- Proteger especialmente a niñas, niños y personas vulnerables
- Evitar permanecer bajo el sol durante los periodos de mayor intensidad
Piden no bajar la guardia aunque esté nublado
Las autoridades enfatizaron que la presencia de nubosidad no elimina el riesgo por radiación UV, ya que este tipo de radiación puede atravesar las nubes y provocar afectaciones acumulativas en la piel y los ojos.
Por ello, recomendaron mantenerse informado sobre las condiciones ambientales y seguir las medidas preventivas durante el resto del día para reducir riesgos asociados a la exposición solar.
¿Qué hace la radiación UV?
La radiación ultravioleta (UV) es un tipo de energía que proviene principalmente del Sol. Aunque no puede verse a simple vista, llega a la superficie de la Tierra y puede tener efectos negativos para la salud.
- Quemaduras solares
- Envejecimiento prematuro de la piel
- Daños en los ojos, como irritación o cataratas a largo plazo
- Mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel
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