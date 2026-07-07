Radiación UV alcanza niveles extremadamente altos en CDMX; emiten alerta

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La radiación UV pueden ser perjudicial para tu salud. Foto: Cuartoscuro

La radiación UV alcanzó niveles extremadamente altos en la Ciudad de México, por lo que autoridades hicieron un llamado a la población para protegerse de la exposición directa al sol.

Hoy se registran niveles extremadamente altos de #RadiaciónUV en la Ciudad de México, por lo que te recomendamos tomar precauciones.



Protégete también de los rayos #UV en los días nublados; recuerda que la radiación atraviesa las nubes y puede generar afectaciones a largo plazo… pic.twitter.com/DShleYgUcD — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 7, 2026

Radiación UV, extremadamente alta en CDMX

De acuerdo con el reporte oficial, la radiación UV se ubicó en niveles considerados extremadamente altos, lo que incrementa el riesgo de daños en la piel y los ojos tras una exposición prolongada al sol.

Las autoridades recordaron que los rayos ultravioleta (UV) atraviesan las nubes, por lo que es necesario tomar precauciones incluso cuando el cielo está nublado.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Usar protector solar con protección contra rayos UV

Vestir ropa de algodón de manga larga

Utilizar gafas de sol y gorra o sombrero

Proteger especialmente a niñas, niños y personas vulnerables

Evitar permanecer bajo el sol durante los periodos de mayor intensidad

Fuente: Sedema CDMX

Piden no bajar la guardia aunque esté nublado

Las autoridades enfatizaron que la presencia de nubosidad no elimina el riesgo por radiación UV, ya que este tipo de radiación puede atravesar las nubes y provocar afectaciones acumulativas en la piel y los ojos.

Por ello, recomendaron mantenerse informado sobre las condiciones ambientales y seguir las medidas preventivas durante el resto del día para reducir riesgos asociados a la exposición solar.

¿Qué hace la radiación UV?

La radiación ultravioleta (UV) es un tipo de energía que proviene principalmente del Sol. Aunque no puede verse a simple vista, llega a la superficie de la Tierra y puede tener efectos negativos para la salud.

Quemaduras solares

Envejecimiento prematuro de la piel

Daños en los ojos, como irritación o cataratas a largo plazo

Mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel

⚠️ Se registran niveles extremadamente altos de #RadiaciónUV en la Ciudad de México. Mantente informado y atiende las recomendaciones:



➡️ Usa protector contra la radiación solar UV

➡️ Usa ropa de algodón de manga larga

➡️ Utiliza gafas y gorra o sombrero

➡️ Protege a niños… pic.twitter.com/M7sMIoFJDX — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 7, 2026

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