Calor superará los 45 grados en dos estados, mientras 31 tendrán lluvias este lunes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, este lunes 6 de julio, las lluvias no se detendrán a lo largo de la República Mexicana, pues 31 estados tendrán precipitaciones, mismas que podrían acompañarse con caída de granizo y descargas eléctricas.
En contraparte, las temperaturas aumentarán en el noroeste del país, pues el termómetro podría rebasar temperaturas a los 45 °C, específicamente en Baja California y Sonora.
¿Dónde lloverá este lunes 6 de julio?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (75 a 150 mm)
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sinaloa
- Durango
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Guanajuato
- Querétaro
- Estado de México
- Ciudad de México
- Guerrero
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Aguascalientes
- Tamaulipas
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Morelos
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California Sur
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 6 de julio?
Temperaturas máximas esperadas:
- Superiores a 45 °C: Baja California y Sonora
- 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas
- 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Baja California y Estado de México
Vientos y oleaje:
- Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Nuevo León.
- Viento de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz
- Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h
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