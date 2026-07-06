Calor superará los 45 grados en dos estados, mientras 31 tendrán lluvias este lunes

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31 estados tendrán lluvias este lunes. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, este lunes 6 de julio, las lluvias no se detendrán a lo largo de la República Mexicana, pues 31 estados tendrán precipitaciones, mismas que podrían acompañarse con caída de granizo y descargas eléctricas.

En contraparte, las temperaturas aumentarán en el noroeste del país, pues el termómetro podría rebasar temperaturas a los 45 °C, específicamente en Baja California y Sonora.

¿Dónde lloverá este lunes 6 de julio?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (75 a 150 mm)

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sinaloa

Durango

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Guerrero

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Aguascalientes

Tamaulipas

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Morelos

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California Sur

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 6 de julio?

Temperaturas máximas esperadas:

Superiores a 45 °C: Baja California y Sonora

Baja California y Sonora 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Baja California y Estado de México

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Nuevo León.

: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Nuevo León. Viento de 30 a 50 km/h : Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz

: Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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