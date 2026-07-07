Nueva onda tropical ingresa al país este martes; provocará lluvias en 31 estados

| 04:42 | Ángel Sánchez | Uno TV
Lluvias continúan este martes por nueva onda tropical. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, este martes 7 de julio, entrará al país una nueva onda tropical, la número 16. Debido a ello, sumado a un canal de baja presión, así como al ingreso de humedad, 31 estados tendrán lluvias, las cuales alcanzarán puntuales intensas.

Caso contrario, las temperaturas continuarán muy altas en el norte y noroeste del país. Por ello, este martes, en Baja California y Sonora podrían rebasar los 45 °C como parte de la ola de calor.

¿Dónde lloverá este martes 7 de julio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Durango
  • Zacatecas
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Baja California Sur
  • Aguascalientes
  • Tlaxcala

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 7 de julio?

Temperaturas máximas esperadas:

  • Superiores a 45 °C: Baja California y Sonora
  • 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas
  • 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla

Temperaturas mínimas esperadas:

  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Michoacán y Estado de México

Vientos y oleaje:

  • Vientos de 50 a 70 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
  • Viento de 40 a 60 km/h: Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco y Campeche
  • Viento de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo
  • Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y Chiapas
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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