Nueva onda tropical ingresa al país este martes; provocará lluvias en 31 estados

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Lluvias continúan este martes por nueva onda tropical. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, este martes 7 de julio, entrará al país una nueva onda tropical, la número 16. Debido a ello, sumado a un canal de baja presión, así como al ingreso de humedad, 31 estados tendrán lluvias, las cuales alcanzarán puntuales intensas.

Caso contrario, las temperaturas continuarán muy altas en el norte y noroeste del país. Por ello, este martes, en Baja California y Sonora podrían rebasar los 45 °C como parte de la ola de calor.

¿Dónde lloverá este martes 7 de julio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Durango

Zacatecas

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Aguascalientes

Tlaxcala

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 7 de julio?

Temperaturas máximas esperadas:

Superiores a 45 °C: Baja California y Sonora

Baja California y Sonora 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Michoacán y Estado de México

Vientos y oleaje:

Vientos de 50 a 70 km/h : Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 40 a 60 km/h : Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco y Campeche

: Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco y Campeche Viento de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y Chiapas

costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y Chiapas Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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