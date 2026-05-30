Sábado sin lluvia en CDMX, pero con ligero aumento de temperatura, advierte Metereológico

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Se prevé aumento de temperatura este sábado en CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional (SMN), la Ciudad de México se librará de las lluvias para este sábado 30 de mayo. No obstante, el cielo se mantendrá ligeramente nublado.

Asimismo, la temperatura aumentará este sábado en la CDMX, mientras que la intensidad de los vientos se mantendrá al igual que en los últimos días.

Calor, vientos y lluvias para este sábado

En la mañana, el clima fresco se mantiene para este sábado 30 de mayo, en especial en las zonas altas. La mínima de temperatura para la CDMX es de 11 a 13 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 7 y 9 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 27 a 29 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 23 a 25 °C. En la capital no se prevé lluvia, mientras que en el Estado de México se esperan precipitaciones con probabilidad de descargas eléctricas.

A su vez, este sábado 30 de mayo, se esperan rachas de viento con dirección norte y velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante el calor:

Ante la temporada de calor, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones:

Mantente hidratado

Usa bloqueador solar y evita exponerte al sol

Viste ropa de colores claros y prefentemente de manga larga

Evita comer en la vía pública e ingerir bebidas alcohólicas

No permanezcas mucho tiempo en vehículos estacionados

En temporada de #calor es importante hidratarse durante todo el día con agua y frutas de temporada. Evita las bebidas con altas concentraciones de azúcar, ya que pueden provocar mayor deshidratación.



Si realizas actividades al aire libre, cubre la cabeza con gorras o sombreros;… pic.twitter.com/Q17mxWH5Er — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 29, 2026

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