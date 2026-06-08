Se forma Cristina en el Pacífico; alertan por lluvias extremas en Chiapas

| 15:00 | Iván Grifaldo | Uno TV
tormenta cristina en el pacífico
Se forma tormenta Cristina en el Pacífico. Foto: Generado por IA

La tormenta tropical Cristina se formó este lunes en el océano Pacífico y provocará lluvias intensas a extraordinarias en diversas regiones de Chiapas, informó el Sistema Estatal de Protección Civil. Las autoridades alertaron sobre riesgo de deslaves, desbordamiento de ríos e inundaciones debido a los acumulados previstos para los próximos días.

El fenómeno evolucionó de la Depresión Tropical 3-E a tormenta tropical, de acuerdo con la actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC). Su centro se localiza a 680 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Suchiate, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de hasta 75 km/h.

Tormenta tropical Cristina dejará lluvias extraordinarias en Chiapas

Protección Civil estatal prevé lluvias generales de entre 75 y 150 milímetros en gran parte del territorio chiapaneco. Sin embargo, algunas regiones enfrentarán precipitaciones mucho mayores.

Las zonas con máximo riesgo registrarán acumulados de entre 300 y 400 milímetros:

  • Bosques
  • Tulijá Tseltal Chol
  • Selva Lacandona
  • Soconusco

Mientras que las regiones clasificadas con riesgo alto podrían recibir entre 250 y 300 milímetros de lluvia:

  • Norte
  • Mezcalapa
  • Valles Zoque
  • De los Llanos
  • Metropolitana
  • Altos de Chiapas
  • Frailesca
  • Istmo-Costa
  • Sierra Mariscal

Protección Civil alerta por deslaves e inundaciones

Ante el pronóstico, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de protección civil.

Entre las medidas preventivas destacan:

  • Identificar el refugio temporal más cercano.
  • Evitar cruzar ríos, arroyos o corrientes de agua.
  • Mantenerse atento a los avisos oficiales.
  • Seguir las indicaciones de los comités comunitarios.

Las autoridades advirtieron que la gran cantidad de lluvia esperada podría generar deslaves en zonas montañosas, además de inundaciones en áreas bajas y urbanas.

Por ahora, Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de Cristina y su posible impacto en el sur del país.

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