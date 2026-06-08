Se forma Cristina en el Pacífico; alertan por lluvias extremas en Chiapas
La tormenta tropical Cristina se formó este lunes en el océano Pacífico y provocará lluvias intensas a extraordinarias en diversas regiones de Chiapas, informó el Sistema Estatal de Protección Civil. Las autoridades alertaron sobre riesgo de deslaves, desbordamiento de ríos e inundaciones debido a los acumulados previstos para los próximos días.
El fenómeno evolucionó de la Depresión Tropical 3-E a tormenta tropical, de acuerdo con la actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC). Su centro se localiza a 680 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Suchiate, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de hasta 75 km/h.
Tormenta tropical Cristina dejará lluvias extraordinarias en Chiapas
Protección Civil estatal prevé lluvias generales de entre 75 y 150 milímetros en gran parte del territorio chiapaneco. Sin embargo, algunas regiones enfrentarán precipitaciones mucho mayores.
Las zonas con máximo riesgo registrarán acumulados de entre 300 y 400 milímetros:
- Bosques
- Tulijá Tseltal Chol
- Selva Lacandona
- Soconusco
Mientras que las regiones clasificadas con riesgo alto podrían recibir entre 250 y 300 milímetros de lluvia:
- Norte
- Mezcalapa
- Valles Zoque
- De los Llanos
- Metropolitana
- Altos de Chiapas
- Frailesca
- Istmo-Costa
- Sierra Mariscal
Protección Civil alerta por deslaves e inundaciones
Ante el pronóstico, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de protección civil.
Entre las medidas preventivas destacan:
- Identificar el refugio temporal más cercano.
- Evitar cruzar ríos, arroyos o corrientes de agua.
- Mantenerse atento a los avisos oficiales.
- Seguir las indicaciones de los comités comunitarios.
Las autoridades advirtieron que la gran cantidad de lluvia esperada podría generar deslaves en zonas montañosas, además de inundaciones en áreas bajas y urbanas.
Por ahora, Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de Cristina y su posible impacto en el sur del país.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.