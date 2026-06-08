Se forma Cristina en el Pacífico; alertan por lluvias extremas en Chiapas

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Se forma tormenta Cristina en el Pacífico. Foto: Generado por IA

La tormenta tropical Cristina se formó este lunes en el océano Pacífico y provocará lluvias intensas a extraordinarias en diversas regiones de Chiapas, informó el Sistema Estatal de Protección Civil. Las autoridades alertaron sobre riesgo de deslaves, desbordamiento de ríos e inundaciones debido a los acumulados previstos para los próximos días.

El fenómeno evolucionó de la Depresión Tropical 3-E a tormenta tropical, de acuerdo con la actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC). Su centro se localiza a 680 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Suchiate, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de hasta 75 km/h.

🚨 ⚠️ AVISO METEOROLÓGICO | Tormenta Tropical "Cristina"



🌀 El Sistema Estatal de Protección Civil informa que, de acuerdo con la actualización de mediodía del Centro Nacional de Huracanes (NHC), la Depresión Tropical 3-E se ha intensificado a la Tormenta Tropical "Cristina". pic.twitter.com/8eb5XSlHu1 — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) June 8, 2026

Tormenta tropical Cristina dejará lluvias extraordinarias en Chiapas

Protección Civil estatal prevé lluvias generales de entre 75 y 150 milímetros en gran parte del territorio chiapaneco. Sin embargo, algunas regiones enfrentarán precipitaciones mucho mayores.

Las zonas con máximo riesgo registrarán acumulados de entre 300 y 400 milímetros:

Bosques

Tulijá Tseltal Chol

Selva Lacandona

Soconusco

Mientras que las regiones clasificadas con riesgo alto podrían recibir entre 250 y 300 milímetros de lluvia:

Norte

Mezcalapa

Valles Zoque

De los Llanos

Metropolitana

Altos de Chiapas

Frailesca

Istmo-Costa

Sierra Mariscal

Protección Civil alerta por deslaves e inundaciones

Ante el pronóstico, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de protección civil.

Entre las medidas preventivas destacan:

Identificar el refugio temporal más cercano.

Evitar cruzar ríos, arroyos o corrientes de agua.

Mantenerse atento a los avisos oficiales.

Seguir las indicaciones de los comités comunitarios.

Las autoridades advirtieron que la gran cantidad de lluvia esperada podría generar deslaves en zonas montañosas, además de inundaciones en áreas bajas y urbanas.

Por ahora, Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de Cristina y su posible impacto en el sur del país.

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