Se forma la depresión tropical Tres-E; podría convertirse en Cristina en las próximas horas

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Foto: Cuartoscuro

La depresión tropical Tres-E se formó durante la mañana de este lunes al sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Aunque el sistema se desarrolla en el océano Pacífico, por el momento no genera efectos en territorio nacional, no representa peligro para México y tampoco amerita una zona de vigilancia.

De acuerdo con el reporte más reciente, el centro de la depresión tropical se localiza a 680 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Suchiate, en Chiapas. Presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de hasta 75 km/h y avanza hacia el norte a una velocidad de 11 km/h.

A las 09:00, tiempo del centro de #México, se formó la #DepresiónTropical Tres-E a 680 km al sureste de la desembocadura del río #Suchiate. Por el momento no genera efectos en territorio nacional. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/Uo23LY5KFK — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 8, 2026

¿La depresión tropical Tres-E afecta a México?

Por ahora, la respuesta es no.

La Conagua indicó que el sistema no genera efectos sobre el país y, debido a la distancia a la que se encuentra, no se han emitido recomendaciones especiales para la población.

Asimismo, precisó que la depresión tropical Tres-E no representa riesgo para el territorio nacional en este momento.

Podría convertirse en la tormenta tropical Cristina

De acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), la depresión tropical Tres-E podría fortalecerse durante las próximas horas.

Los pronósticos señalan que el fenómeno tendría potencial para alcanzar la categoría de tormenta tropical aproximadamente en un día.

En caso de evolucionar, recibiría el nombre de Cristina.

¿Dónde se ubica actualmente la depresión tropical Tres-E?

Las condiciones reportadas por Conagua son las siguientes:

Ubicación: 680 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Suchiate, en Chiapas

Desplazamiento: hacia el norte a 11 km/h

Vientos sostenidos: 55 km/h

Rachas: 75 km/h

Las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución y trayectoria.

Boris sigue generando lluvias intensas en el sur del país

Mientras Tres-E se desarrolla en el Pacífico, la tormenta tropical Boris continúa generando efectos en México.

A las 09:00 horas se localizaba a 70 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado y a 125 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero.

Sus bandas nubosas ocasionarán:

Lluvias torrenciales

Guerrero (sureste y costa)

Oaxaca (oeste y sur)

Lluvias intensas

Colima

Jalisco (este y sur)

Michoacán (centro, costa y sureste)

Lluvias muy fuertes

Estado de México (oeste y suroeste)

Lluvias fuertes

Morelos

Ciudad de México

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que estas precipitaciones podrían ocasionar deslaves, crecida de ríos y arroyos, inundaciones y desbordamientos en zonas bajas.

Además, permanece activa la zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

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