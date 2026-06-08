Temporal de lluvias se intensifica este lunes por depresión tropical Dos-E: 28 estados tendrán lluvias de ligeras a torrenciales
Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su reporte más reciente, las precipitaciones incrementan este lunes 8 de junio. El temporal de lluvias se intensifica debido a la depresión tropical Dos-E, la onda tropical 5, así como a canales de baja presión e inestabilidad atmosférica. Por ello, 28 estados de la República Mexicana esperan lluvias este inicio de semana, las cuales alcanzarán puntuales torrenciales.
En contraparte, pese a las lluvias, la onda de calor continúa afectando parte del territorio nacional. Según lo informado por el Metereológico, este lunes se alcanzarán hasta 45 °C en 7 entidades.
¿Dónde lloverá este lunes 8 de junio?
Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)
- Guerrero
- Oaxaca
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Chiapas
- Veracruz
- Puebla
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Nuevo León
- Zacatecas
- Nayarit
- Guanajuato
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Coahuila
- Durango
- Aguascalientes
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Sinaloa
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 8 de junio?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca
- 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Baja California Sur, San Luis Potosí y Aguascalientes
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C: zonas serranas de Durango
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora y Chihuahua
Vientos y oleaje:
- Viento de 90 a 110 km/h: Guerrero
- Viento de 70 a 90 km/h: Michoacán y Oaxaca
- Viento de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima
- Viento de 40 a 60 km/h: Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes, Tabasco y Chiapas
- Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca
- Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y Chiapas
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 17 a 19 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ligero calor y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y granizo. Temperatura mínima de 15 a 17 °C y máxima de 21 a 23 °C. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 60 km/h
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