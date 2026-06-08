Se forma la tormenta tropical Boris; lluvias se extenderán hasta el jueves en gran parte de México

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La tormenta tropical Boris se formó este lunes 8 de junio en el océano Pacífico a partir de la depresión tropical Dos-E y mantendrá un amplio temporal de lluvias sobre gran parte del país durante los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se ubicó en las primeras horas del día a 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado y a 135 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero, provocando precipitaciones que se extenderán al menos hasta el jueves 11 de junio.

A las 06:00 horas, Boris presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 km/h. Sus bandas nubosas ya generan lluvias de distintas intensidades en entidades del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional.

🌧️🌀 La #TormentaTropical #Boris se mantiene bajo vigilancia.



Consulta en el siguiente video los detalles de su trayectoria y los efectos que podría generar en distintas regiones de #México. ⬇️ pic.twitter.com/hcHSO5asGp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 8, 2026

Boris provoca lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca

El SMN informó que los desprendimientos nubosos de Boris ocasionarán lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en regiones de Guerrero y Oaxaca, además de precipitaciones intensas en estados del occidente y centro del país.

Las autoridades advirtieron que estas lluvias podrían provocar:

Deslaves

Incremento en los niveles de ríos y arroyos

Inundaciones en zonas bajas.

Pronóstico de lluvias para este lunes 8 de junio

Lluvias torrenciales (150 a 250 mm)

Guerrero (sur y costa)

Oaxaca (oeste)

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Jalisco

Colima

Michoacán

Chiapas

Veracruz

Puebla

San Luis Potosí

Tamaulipas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Nuevo León

Zacatecas

Nayarit

Guanajuato

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Durango

Aguascalientes

Lluvias aisladas

Sinaloa

Pronóstico de lluvias para el martes 9 de junio

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Chiapas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Tamaulipas

Zacatecas

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Estado de México

Guanajuato

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos (5 a 25 mm)

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Aguascalientes

Ciudad de México

Tlaxcala

Pronóstico de lluvias para el miércoles 10 de junio

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Guerrero

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Estado de México

Puebla

Chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Colima

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Lluvias aisladas

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Aguascalientes

Pronóstico de lluvias para el jueves 11 de junio

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Guerrero

Veracruz

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Estado de México

Morelos

Puebla

Chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Colima

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Lluvias aisladas

Baja California

Baja California Sur

Aguascalientes

¡Buenos días! Conoce los sistemas meteorológicos y sus efectos presentes este día en México, de acuerdo con @conagua_clima.



🌀 #TormentaTropical #Boris en el Pacífico

⛈️ Temporal de #Lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur, sureste… pic.twitter.com/gkqUzZ8iCe — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 8, 2026

¿Qué estados enfrentarán más lluvia por Boris?

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, los estados que permanecerán bajo las precipitaciones más intensas entre lunes y jueves son:

Oaxaca

Guerrero

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos debido al riesgo de deslaves, inundaciones y crecidas de ríos y arroyos derivadas del temporal de lluvias.

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