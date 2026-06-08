Se forma la tormenta tropical Boris; lluvias se extenderán hasta el jueves en gran parte de México

| 07:22 | José Fernando Franco Gutiérrez | UnoTV | CDMX

La tormenta tropical Boris se formó este lunes 8 de junio en el océano Pacífico a partir de la depresión tropical Dos-E y mantendrá un amplio temporal de lluvias sobre gran parte del país durante los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se ubicó en las primeras horas del día a 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado y a 135 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero, provocando precipitaciones que se extenderán al menos hasta el jueves 11 de junio.

A las 06:00 horas, Boris presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 km/h. Sus bandas nubosas ya generan lluvias de distintas intensidades en entidades del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional.

Boris provoca lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca

El SMN informó que los desprendimientos nubosos de Boris ocasionarán lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en regiones de Guerrero y Oaxaca, además de precipitaciones intensas en estados del occidente y centro del país.

Las autoridades advirtieron que estas lluvias podrían provocar:

  • Deslaves
  • Incremento en los niveles de ríos y arroyos
  • Inundaciones en zonas bajas.

Pronóstico de lluvias para este lunes 8 de junio

Lluvias torrenciales (150 a 250 mm)

  • Guerrero (sur y costa)
  • Oaxaca (oeste)

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Puebla
  • San Luis Potosí
  • Tamaulipas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Nuevo León
  • Zacatecas
  • Nayarit
  • Guanajuato
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Chubascos (5 a 25 mm)

  • Coahuila
  • Durango
  • Aguascalientes

Lluvias aisladas

  • Sinaloa

Pronóstico de lluvias para el martes 9 de junio

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Chiapas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Tamaulipas
  • Zacatecas
  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Morelos
  • Estado de México
  • Guanajuato
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Chubascos (5 a 25 mm)

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Aguascalientes
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala

Pronóstico de lluvias para el miércoles 10 de junio

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Quintana Roo

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Guerrero
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Estado de México
  • Puebla

Chubascos (5 a 25 mm)

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Colima
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Ciudad de México
  • Morelos

Lluvias aisladas

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Aguascalientes

Pronóstico de lluvias para el jueves 11 de junio

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Chihuahua
  • Guerrero
  • Veracruz

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Sonora
  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Estado de México
  • Morelos
  • Puebla

Chubascos (5 a 25 mm)

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Colima
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Ciudad de México

Lluvias aisladas

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Aguascalientes

¿Qué estados enfrentarán más lluvia por Boris?

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, los estados que permanecerán bajo las precipitaciones más intensas entre lunes y jueves son:

  • Oaxaca
  • Guerrero
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos debido al riesgo de deslaves, inundaciones y crecidas de ríos y arroyos derivadas del temporal de lluvias.

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