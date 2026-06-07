Se forma depresión tropical Dos-E cerca de Guerrero; tocaría tierra como tormenta tropical este lunes

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Ruta de la depresión tropical Dos-E. Foto: SMN

La depresión tropical Dos-E se formó en el océano Pacífico y se prevé que toque tierra como tormenta tropical en las costas de Guerrero durante la madrugada de mañana lunes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la llegada de este fenómeno meteorológico y pidió previsiones en los estados afectados.

Tormenta tropical tocaría tierra en las costas de Guerrero este lunes

En conferencia de prensa, el SMN informó que el centro de la depresión tropical Dos-E se ubica a 115 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero y a 65 kilómetros del oeste suroeste de Punta Maldonado, Guerrero. Actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el noresto de 9 km/h.

“Va a ingresar a tierra sobre el territorio de Guerrero hoy a media noche, en las primeras horas de mañana con intensidad de tormenta tropical, es lo que el pronóstico nos dice”, comentó Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional .

El pronóstico estima que alrededor de las 18:00 horas de este domingo se convierta en tormenta tropical y que toque tierra en las costas de Guerrero entre la medianoche y las primeras horas del lunes 8 de junio.

Se estima que la tormenta tropical genere rachas de viento de hasta 100 km/h; también se esperaoleaje de 3 y 4 metros en las costas de Guerrero y Oaxaca, incluso de 5 metros en algunas zonas, por lo que se le recomienda a las embarcaciones no salir a la mar.

Principales estados afectados por las lluvias

La principal amenaza de la posible tormenta tropical serán fuertes lluvias que afectarán a varios estados, principalmente Guerrero.

“La principal amenaza meteorológica que este evento van a ser las lluvias, como podemos ver no es un evento tan intenso por la cuestión de la intensidad de sus vientos, pero si va a representar una verdadera amenaza por las precipitaciones que va a estar generando a lo largo de la costa del Pacífico mexicano”, añadió Fabián Vázquez.

Este es el pronóstico de las próximas 24 horas

Lluvias torrenciales (150 a 250 mm)

Guerrero (oeste y costa)

Lluvias intensas

Michoacán (sureste y costa)

Oaxaca (suroeste)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Jalisco (sur)

Colima

Guanajuato (sureste)

Estado de México (norte y suroeste)

CDMX

Morelos (sur)

Recomendaciones ante la llegada de posible tormenta tropical a Guerrero

Fabián Vázquez recomendó dar seguimiento a la página del SMN donde se tiene una sección especial sobre el pronóstico del clima para cada uno de los eventos del Mundial 2026.

Las autoridades señalaron que están preparados para cualquier contingencia y se cuenta con maquinaria pesada, plantas potabilizadoras y generadoras de energía. “Para este evento tenemos un universo de mil 607 refugios temporales disponibles que serán activados de acuerdo a su requerimiento”, explicó Nadia Leticia Tadeo Benítez, directora de comunicación de la Coordinación Nacional de Protección Civil

No transitar por zonas inundadas.

No acercarse a postes o cables de electricidad.

No intentar cruzar causas de ríos, arroyos y zonas bajas.

Si viajas en vehículo extrema precaución al desplazarse en carreteras especialmente en zonas de sierra y costa.

No cruces puentes si el agua los pasa por encima.

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