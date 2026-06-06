De torrenciales a ligeras: Metereológico prevé lluvias en 30 estados para este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su reporte más reciente, informó que este sábado 6 de junio las lluvias continuarán en 30 estados de la República Mexicana. Las intensidades irán desde torrenciales a ligeras, como parte del temporal de lluvias, sumado a diferentes fenómenos formados en el interior del territorio nacional.
Pese a las lluvias, la onda de calor continuará en el país para este sábado. Según lo informado, 11 estados esperan temperaturas muy calurosas, alcanzando máximas de 45 °C.
¿Dónde lloverá este sábado 6 de junio?
Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)
- Oaxaca
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Guerrero
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- San Luis Potosí
- Michoacán
- Hidalgo
- Querétaro
- Estado de México
- Tlaxcala
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Jalisco
- Colima
- Guanajuato
- Ciudad de México
- Morelos
- Tabasco
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Campeche
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Yucatán
- Quintana Roo
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 6 de junio?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C: zonas serranas de Durango
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora y Chihuahua
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila
- Viento de 40 a 60 km/h: Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 17 a 19 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ligero calor y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y granizo. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h
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