De torrenciales a ligeras: Metereológico prevé lluvias en 30 estados para este sábado

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30 estados tendrán lluvia este sábado, informa Metereológico. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su reporte más reciente, informó que este sábado 6 de junio las lluvias continuarán en 30 estados de la República Mexicana. Las intensidades irán desde torrenciales a ligeras, como parte del temporal de lluvias, sumado a diferentes fenómenos formados en el interior del territorio nacional.

Pese a las lluvias, la onda de calor continuará en el país para este sábado. Según lo informado, 11 estados esperan temperaturas muy calurosas, alcanzando máximas de 45 °C.

¿Dónde lloverá este sábado 6 de junio?

Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

Oaxaca

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Guerrero

Puebla

Veracruz

Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

San Luis Potosí

Michoacán

Hidalgo

Querétaro

Estado de México

Tlaxcala

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Jalisco

Colima

Guanajuato

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Campeche

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Yucatán

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 6 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Durango

zonas serranas de Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora y Chihuahua

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila

: Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila Viento de 40 a 60 km/h : Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Viento de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco

: Baja California Sur, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California

costas de Baja California Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 17 a 19 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 17 a 19 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ligero calor y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y granizo. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h

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