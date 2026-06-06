Dos posibles ciclones rodean México; temporal de lluvias durante 4 días
La temporada de lluvias seguirá pegando en gran parte del país y ahora las autoridades mantienen vigilancia sobre dos zonas de baja presión con potencial para convertirse en ciclones tropicales frente a las costas del Pacífico mexicano.
De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ambos sistemas aportan humedad hacia territorio nacional, lo que mantendrá lluvias fuertes a intensas durante los próximos cuatro días.
Dos posibles ciclones mantienen vigilancia en las costas del Pacífico
La principal preocupación de las autoridades se encuentra frente a las costas del sur del país, donde dos zonas de baja presión presentan condiciones favorables para evolucionar a ciclones tropicales.
Ante este escenario, personal de Protección Civil realiza recorridos en municipios costeros considerados vulnerables, principalmente en Oaxaca, para revisar refugios temporales, rutas de evacuación y acciones preventivas ante cualquier cambio en el pronóstico.
La dependencia pidió a la población mantenerse atenta a la información oficial y no bajar la guardia, especialmente en comunidades cercanas al litoral.
Estados que tendrán lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que este sábado continúen las lluvias sobre gran parte del territorio nacional.
Sábado 06 de junio
Lluvias torrenciales (150 a 250 mm)
- Oaxaca (norte)
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Guerrero (costa)
- Puebla (norte, este y sureste)
- Veracruz (norte y centro)
- Chiapas (centro y sur)
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- San Luis Potosí (este)
- Michoacán (oeste)
- Hidalgo (centro, este y sur)
- Querétaro
- Estado de México (norte)
- Tlaxcala
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Coahuila (norte y sureste)
- Nuevo León (sur)
- Tamaulipas (sur)
- Jalisco (oeste y centro)
- Colima
- Guanajuato (noreste y sur)
- Ciudad de México
- Morelos
- Tabasco (oeste y sur)
Chubascos (5 a 25 mm)
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Campeche
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Yucatán
- Quintana Roo
Domingo 07 de junio
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Guerrero (este y costa)
- Oaxaca (norte, oeste y suroeste)
- Chiapas (sur)
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- San Luis Potosí (este)
- Querétaro
- Hidalgo (norte y este)
- Puebla (norte, este y sureste)
- Estado de México (norte y este)
- Ciudad de México
- Morelos
- Veracruz (norte y centro)
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Tamaulipas (sur)
- Jalisco (sur)
- Colima
- Michoacán (oeste y costa)
- Guanajuato (sureste)
- Tlaxcala
- Tabasco (oeste y sur)
- Campeche (sur y suroeste)
- Yucatán (este)
Chubascos (5 a 25 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Chihuahua
- Durango
Lunes 08 de junio
Lluvias torrenciales (150 a 250 mm)
- Guerrero (costa)
- Oaxaca (sur y costa)
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Puebla (norte y sureste)
- Veracruz (centro y sur)
- Chiapas (costa y sur)
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- San Luis Potosí (este)
- Hidalgo (norte y este)
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Tamaulipas (sur)
- Zacatecas (sur)
- Aguascalientes
- Nayarit (este)
- Jalisco (sur)
- Colima
- Michoacán (oeste y costa)
- Guanajuato (sur y sureste)
- Tabasco (oeste y sur)
Chubascos (5 a 25 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Durango
- Querétaro
- Estado de México (norte y este)
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Chihuahua
Martes 09 de junio
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Michoacán (oeste y costa)
- Guerrero (costa)
- Oaxaca (suroeste y costa)
- Chiapas (costa y sur)
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Puebla (norte)
- Veracruz (norte y sur)
- Tabasco (oeste y sur)
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Tamaulipas (sur)
- San Luis Potosí (este)
- Guanajuato (oeste)
- Hidalgo (norte y este)
- Nayarit (este)
- Jalisco (oeste y sur)
- Colima
- Querétaro (norte)
- Estado de México (suroeste)
- Morelos
- Campeche (oeste y sur)
Chubascos (5 a 25 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Chihuahua
- Sinaloa
Estados con mayor riesgo por lluvias torrenciales e intensas durante el periodo
Riesgo extremo (torrenciales de 150 a 250 mm)
- Oaxaca (6 y 8 de junio)
- Guerrero (8 de junio)
Riesgo muy alto (intensas de 75 a 150 mm durante varios días)
- Chiapas
- Puebla
- Veracruz
- Guerrero
- Oaxaca
- San Luis Potosí
- Hidalgo
Las lluvias podrían provocar inundaciones, deslaves y crecida de ríos
Protección Civil advirtió que las precipitaciones podrían provocar aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves en zonas montañosas, inundaciones urbanas y encharcamientos en regiones bajas.
Además, las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.
Las autoridades también alertaron por la formación de bancos de niebla en carreteras, lo que podría reducir la visibilidad en algunos tramos y aumentar el riesgo de accidentes.
¿Qué recomienda Protección Civil?
Ante la combinación de lluvias intensas y posibles ciclones, las autoridades recomiendan:
- No cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.
- Mantenerse alejado de laderas con riesgo de deslave.
- Identificar refugios temporales y rutas de evacuación.
- Evitar conducir durante tormentas intensas.
- Seguir la información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil.
Por ahora, la evolución de las dos zonas de baja presión será clave durante los próximos días, mientras el temporal de lluvias mantiene bajo vigilancia a gran parte del país.
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