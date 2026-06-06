Dos posibles ciclones rodean México; temporal de lluvias durante 4 días

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Temporal de lluvias continuará en varios estados. Foto: Cuartoscuro

La temporada de lluvias seguirá pegando en gran parte del país y ahora las autoridades mantienen vigilancia sobre dos zonas de baja presión con potencial para convertirse en ciclones tropicales frente a las costas del Pacífico mexicano.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ambos sistemas aportan humedad hacia territorio nacional, lo que mantendrá lluvias fuertes a intensas durante los próximos cuatro días.

⚠️ #AvisoEspecial por zonas tropicales en vigilancia que pueden generar #CiclonesTropicales en el océano #Pacífico. Las #Lluvias por estos sistemas comenzarán a establecerse hoy y dejarán acumulados importantes domingo y lunes. ¡Atiende las indicaciones de Protección Civil! pic.twitter.com/Uy6OCnB02G — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 6, 2026

Dos posibles ciclones mantienen vigilancia en las costas del Pacífico

La principal preocupación de las autoridades se encuentra frente a las costas del sur del país, donde dos zonas de baja presión presentan condiciones favorables para evolucionar a ciclones tropicales.

Ante este escenario, personal de Protección Civil realiza recorridos en municipios costeros considerados vulnerables, principalmente en Oaxaca, para revisar refugios temporales, rutas de evacuación y acciones preventivas ante cualquier cambio en el pronóstico.

La dependencia pidió a la población mantenerse atenta a la información oficial y no bajar la guardia, especialmente en comunidades cercanas al litoral.

Estados que tendrán lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que este sábado continúen las lluvias sobre gran parte del territorio nacional.

Sábado 06 de junio

Lluvias torrenciales (150 a 250 mm)

Oaxaca (norte)

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Guerrero (costa)

Puebla (norte, este y sureste)

Veracruz (norte y centro)

Chiapas (centro y sur)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

San Luis Potosí (este)

Michoacán (oeste)

Hidalgo (centro, este y sur)

Querétaro

Estado de México (norte)

Tlaxcala

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila (norte y sureste)

Nuevo León (sur)

Tamaulipas (sur)

Jalisco (oeste y centro)

Colima

Guanajuato (noreste y sur)

Ciudad de México

Morelos

Tabasco (oeste y sur)

Chubascos (5 a 25 mm)

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Campeche

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Yucatán

Quintana Roo

Domingo 07 de junio

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Guerrero (este y costa)

Oaxaca (norte, oeste y suroeste)

Chiapas (sur)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

San Luis Potosí (este)

Querétaro

Hidalgo (norte y este)

Puebla (norte, este y sureste)

Estado de México (norte y este)

Ciudad de México

Morelos

Veracruz (norte y centro)

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Tamaulipas (sur)

Jalisco (sur)

Colima

Michoacán (oeste y costa)

Guanajuato (sureste)

Tlaxcala

Tabasco (oeste y sur)

Campeche (sur y suroeste)

Yucatán (este)

Chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Chihuahua

Durango

Lunes 08 de junio

Lluvias torrenciales (150 a 250 mm)

Guerrero (costa)

Oaxaca (sur y costa)

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Puebla (norte y sureste)

Veracruz (centro y sur)

Chiapas (costa y sur)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

San Luis Potosí (este)

Hidalgo (norte y este)

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Tamaulipas (sur)

Zacatecas (sur)

Aguascalientes

Nayarit (este)

Jalisco (sur)

Colima

Michoacán (oeste y costa)

Guanajuato (sur y sureste)

Tabasco (oeste y sur)

Chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Durango

Querétaro

Estado de México (norte y este)

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Chihuahua

Martes 09 de junio

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Michoacán (oeste y costa)

Guerrero (costa)

Oaxaca (suroeste y costa)

Chiapas (costa y sur)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Puebla (norte)

Veracruz (norte y sur)

Tabasco (oeste y sur)

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Tamaulipas (sur)

San Luis Potosí (este)

Guanajuato (oeste)

Hidalgo (norte y este)

Nayarit (este)

Jalisco (oeste y sur)

Colima

Querétaro (norte)

Estado de México (suroeste)

Morelos

Campeche (oeste y sur)

Chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Ciudad de México

Tlaxcala

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Chihuahua

Sinaloa

Estados con mayor riesgo por lluvias torrenciales e intensas durante el periodo

Riesgo extremo (torrenciales de 150 a 250 mm)

Oaxaca (6 y 8 de junio)

Guerrero (8 de junio)

Riesgo muy alto (intensas de 75 a 150 mm durante varios días)

Chiapas

Puebla

Veracruz

Guerrero

Oaxaca

San Luis Potosí

Hidalgo

Las lluvias podrían provocar inundaciones, deslaves y crecida de ríos

Protección Civil advirtió que las precipitaciones podrían provocar aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves en zonas montañosas, inundaciones urbanas y encharcamientos en regiones bajas.

Además, las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Las autoridades también alertaron por la formación de bancos de niebla en carreteras, lo que podría reducir la visibilidad en algunos tramos y aumentar el riesgo de accidentes.

¿Qué recomienda Protección Civil?

Ante la combinación de lluvias intensas y posibles ciclones, las autoridades recomiendan:

No cruzar ríos, arroyos o calles inundadas .

. Mantenerse alejado de laderas con riesgo de deslave .

. Identificar refugios temporales y rutas de evacuación .

. Evitar conducir durante tormentas intensas.

Seguir la información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil.

Por ahora, la evolución de las dos zonas de baja presión será clave durante los próximos días, mientras el temporal de lluvias mantiene bajo vigilancia a gran parte del país.

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