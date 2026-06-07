Temporal de lluvias y onda de calor no cesan este domingo: estados en los que lloverá y hará más calor

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Temporal de lluvias y onda de calor continúan este domingo. Fotos: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su reporte más reciente, este domingo 7 de junio las lluvias no cesan, con precipitaciones en 28 estados de la República Mexicana, las cuales alcanzarán hasta una intensidad torrencial, como parte del temporal de lluvias, una vaguada en niveles medios, el ingreso de humedad en el océano Pacífico y canales de baja presión.

Sin embargo, además de las lluvias, este domingo continuarán las afectaciones por la onda de calor en 12 estados, con temperaturas muy calurosas, alcanzando hasta 45 °C por la tarde.

¿Dónde lloverá este domingo 7 de junio?

Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

Guerrero

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Michoacán

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Jalisco

Colima

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Morelos

Veracruz

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Ciudad de México

Tlaxcala

Tabasco

Campeche

Yucatán

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Chihuahua

Durango

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 7 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila y Durango

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila y Durango 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Querétaro e Hidalgo

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Durango

zonas serranas de Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora y Chihuahua

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Guerrero y Oaxaca

: Guerrero y Oaxaca Viento de 40 a 60 km/h : Tamaulipas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León

: Tamaulipas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León Viento de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Veracruz y Tabasco

: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Veracruz y Tabasco Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Guerrero y Oaxaca

costas de Guerrero y Oaxaca Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 17 a 19 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo

Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 17 a 19 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ligero calor y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y granizo. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 21 a 23 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h

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