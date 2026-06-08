PAN denuncia a AMLO ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad

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PAN denuncia a AMLO ante CPI. Fotos: Cuartoscuro

El Partido Acción Nacional (PAN) informó que presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que existen elementos para investigar presuntas responsabilidades por crímenes de lesa humanidad vinculados con la violencia registrada en México durante su administración.

A través de un comunicado difundido este 7 de junio de 2026, el partido señaló que también solicitó que se investiguen posibles vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos.

Presentamos ante la Corte Penal Internacional una denuncia para que se investiguen las posibles responsabilidades de Andrés Manuel López Obrador por presuntos Crímenes de Lesa Humanidad.



Compartimos el boletín, la denuncia y el acuse de recibido. 📄



Consulta toda la información… pic.twitter.com/YXEArk26wc — Acción Nacional (@AccionNacional) June 7, 2026

¿Qué argumenta el PAN en la denuncia?

De acuerdo con el documento, Acción Nacional sostiene que la situación de inseguridad en el país no fue producto de hechos aislados, sino de una presunta política que permitió el fortalecimiento y expansión del crimen organizado.

Entre los señalamientos incluidos en la denuncia destacan:

Más de 200 mil homicidios registrados durante el sexenio.

Más de 150 mil personas desaparecidas.

Reclutamiento forzado de jóvenes por grupos criminales.

Desplazamiento de comunidades en distintas regiones del país.

Control de los cárteles en distintos puntos de la República.

El PAN aseguró que estos hechos deben ser analizados por instancias internacionales para determinar si existen responsabilidades individuales.

Señalan estrategia de seguridad

En el documento, el partido también cuestionó la estrategia de seguridad conocida como “abrazos, no balazos”, al considerar que permitió a grupos criminales ampliar su influencia territorial, económica y política.

Asimismo, mencionó casos y señalamientos públicos relacionados con presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones delictivas en entidades como Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

Buscan que la investigación sea internacional

Acción Nacional aseguró que recurrió a la Corte Penal Internacional porque considera que las instituciones nacionales enfrentan dificultades para garantizar investigaciones independientes sobre estos hechos. Asimismo, sostuvieron que será la instancia internacional la que determine si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal contra el exmandatario y otros posibles involucrados.

Hasta el momento, no se ha informado sobre una respuesta de la Corte Penal Internacional respecto a la denuncia presentada por el PAN.

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