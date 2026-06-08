La mañanera de Claudia Sheinbaum, 8 de junio de 2026

Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración del Santos Laguna, señala que México tiene una pasión importante en lo que hace y en el futbol ha ido creciendo conforme han pasado los años, no por nada es el único país en lograr tener tres Copas del Mundo.

Precisa que el llamado de la presidenta motiva a los dueños de futbol a comprometerse, a seguir invirtiendo y a seguir generando la formación desde jóvenes hasta las grandes categorías.

Destaca que ve en futbol y una Selección Mexicana unida, lo que podría ser un gran paso para obtener muy buenos resultados en la Copa Mundial 2026.