La mañanera de Claudia Sheinbaum, 8 de junio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 8 de junio de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 8 de junio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum adelanta que este lunes 8 de junio, a las 13:00 horas, abanderará a la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial 2026.
Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración del Santos Laguna, señala que México tiene una pasión importante en lo que hace y en el futbol ha ido creciendo conforme han pasado los años, no por nada es el único país en lograr tener tres Copas del Mundo.
Precisa que el llamado de la presidenta motiva a los dueños de futbol a comprometerse, a seguir invirtiendo y a seguir generando la formación desde jóvenes hasta las grandes categorías.
Destaca que ve en futbol y una Selección Mexicana unida, lo que podría ser un gran paso para obtener muy buenos resultados en la Copa Mundial 2026.
En su intervención en la mañanera, Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), presenta a los dos campeones de la Copa Escolar, Alejandro y María José
El directivo menciona que el Modelo Social para el Desarrollo Integral del Futbolista Mexicano cuenta con seis niveles:
– Iniciaciones: de 5 a 12 años
– Futbol Escolar: primaria y secundaria
– Competencias Federadas: sub-12 y sub-13
– Detección de Talento: sub-14 y sub-15
– Transición de Profesionalismo: sub-15 en adelante
– Selección Nacional
Indica que como legado social de la Copa Mundial 2026, se ha asumido el compromiso de aprovechar el poder del futbol para transformar vidas, fortalecer comunidades y ampliar oportunidades para las nuevas generaciones.
Para ello, precisa, se impulsa una Agenda Social Integran de Futbol Base con un objetivo claro: que todo niña y todo niño en México tenga una puerta de entrada al deporte.
En su intervención en la mañanera, Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), anuncia que, en el marco de la Copa Mundial 2026, los equipos de futbol mexicano apoyarán la iniciativa que presentó en dos conferencias mañaneras en las que propuso la creación de canteras para niñas y niños y así surjan los futuros seleccionados nacionales.
“El el legado de la Copa 2026 no se queda en los estadios se queda en el país, en las anchas, en los estadios, en las escuelas, por eso asumimos este compromiso”, Mikel Arriola, comisionado presidente de la FMF.
Antes de la presentación de los tema de la mañanera, la mandataria federal anuncia que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) la contactó para apoyar la iniciativa que planteó sobre canteras en todos los equipo de futbol mexicano.
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.