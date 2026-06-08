Las de hoy | 8 de junio de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 8 de junio de 2026

El Universal: Concesiones no le bastan a la CNTE; amenaza crecer sus protestas

Pese a que tendrían control sobre plazas y ascensos con la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación afirmaron que sus demandas aún no han sido satisfechas y advirtieron que intensificarán sus protestas a tres días del inicio del Mundial de Futbol.

Reforma: Gastaron 18 mmdp; ahora cambian trazo

El proyecto del Tren Interoceánico sufrirá modificaciones en su ruta, pese a que ya se han ejercido alrededor de 18 mil millones de pesos en su desarrollo.

Milenio Diario: Cruzar a EU cuesta 1,500% más que hace tres décadas

De acuerdo con datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el costo para cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos pasó de aproximadamente 800 a 12 mil dólares por persona en los últimos 30 años, impulsado por las políticas migratorias y la participación del crimen organizado.

La Jornada: Felipe Calderón gobierna de facto en Chihuahua

El diario sostiene que la gobernadora Maru Campos carece de operadores políticos locales sólidos y atribuye una influencia determinante al expresidente Felipe Calderón en la conducción política de la entidad.

Excélsior: PREP da triunfo completo para PRI en Coahuila

El Partido Revolucionario Institucional, en coalición con la Unidad Democrática de Coahuila, se perfila para obtener la mayoría en el Congreso estatal. Con 93.79% de las actas contabilizadas, la alianza aventaja en los 16 distritos electorales.

El Financiero: Muy pronto empezará a verse el crecimiento: Edgar Amador

Edgar Amador Zamora aseguró que el mayor impacto positivo sobre la economía se observará durante el segundo semestre del año.

El Economista: La CFE adjudicó 37 obras de energías renovables por 7,411 megawatts

La Comisión Federal de Electricidad adjudicó 37 proyectos eólicos y fotovoltaicos con una capacidad conjunta de 7,411 megawatts, cifra que supera también su meta inicial de 6,500 megawatts para generación de energía renovable.

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