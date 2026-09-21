Se forma tormenta tropical Polo; SMN prevé que se convierta en huracán categoría 4

GENERANDO AUDIO...

Se forma tormenta tropical Polo. Imagen: Conagua

La Depresión Tropical Diecisiete-E se intensificó este domingo a la tormenta tropical Polo al sur de Colima y Michoacán, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El sistema presenta vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 km/h.

A las 21:00 horas de este 20 de septiembre, el centro de Polo se localizó a 380 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 435 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima. El ciclón avanza hacia el este-noreste a 7 km/h.

El SMN prevé una rápida intensificación durante los próximos días. De acuerdo con el pronóstico proporcionado, Polo podría convertirse en huracán categoría 1 el martes, categoría 2 ese mismo día y alcanzar la categoría 3 el miércoles.

Tormenta tropical Polo: estados bajo vigilancia

La circulación de Polo reforzará las lluvias fuertes a muy fuertes en Colima, Michoacán y Guerrero, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

Además, se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas de los estados mencionados y en Oaxaca. Por ello, las autoridades pidieron extremar precauciones, especialmente para quienes realizan actividades marítimas.

La trayectoria prevista mantiene al sistema sobre el Pacífico mexicano, aunque su desplazamiento podría modificarse conforme avance y aumente su intensidad.

Polo podría alcanzar categoría 4

El pronóstico del SMN contempla un fortalecimiento considerable de la tormenta. Para la mañana del 23 de septiembre, el sistema podría presentar vientos sostenidos de 205 km/h, equivalentes a un huracán categoría 3.

Para la tarde de ese mismo día, el pronóstico señala vientos de hasta 215 km/h, con rachas de 260 km/h, lo que correspondería a un huracán categoría 4.

El 24 de septiembre, Polo podría mantener esa intensidad y ubicarse aproximadamente a 175 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco. Para el 25 de septiembre, el pronóstico lo coloca al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Estos datos corresponden a la trayectoria pronosticada por el SMN y pueden cambiar conforme evolucionen las condiciones atmosféricas.

¿Qué recomienda el SMN por la llegada de Polo?

El Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la población de los estados bajo influencia del sistema mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

La población en zonas costeras deberá extremar precauciones por las lluvias, viento y oleaje, mientras que la navegación marítima deberá atender las condiciones que determinen las autoridades.

🌀 Se formó a #TormentaTropical #Polo a partir de la #DepresiónTropical Diecisiete-E. Se prevé un rápida intensificación del sistema en los próximos días. Más información en: https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/34jWDnB0km — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 21, 2026

De este modo, el SMN vigila la trayectoria de la tormenta tropical Polo durante esta noche y por los próximos días.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.