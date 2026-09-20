Se forman las tormentas tropicales Odalys y Fay; ¿afectarán a México?

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Fotos: Shutterstock/Conagua

Durante las primeras horas de este domingo 20 de septiembre de 2026 se formaron las tormentas tropicales Odalys, en el océano Pacífico, y Fay, en el Atlántico.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ambos sistemas se encuentran alejados del territorio mexicano y, por su trayectoria, no representan una amenaza directa para México.

¿Realmente representan un riesgo para el territorio mexicano?

La tormenta tropical Fay se formó a partir de la Depresión Tropical Seis en el océano Atlántico. Debido a su ubicación y trayectoria, el sistema no representa peligro para México, de acuerdo con la información meteorológica difundida este domingo, dicha tormenta, de acuerdo con Windy estaría más cerca de las Islas Canarias que del territorio mexicano.

Trayectoria Pronóstico de Fay. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Fay se encuentra a miles de kilómetros del territorio nacional, por lo que no se prevén afectaciones directas derivadas de este sistema en México. El monitoreo de la tormenta tropical continúa para conocer su evolución y posibles cambios en su trayectoria.

¿Ocurre lo mismo con Odalys?

Sí. La tormenta tropical Odalys también se formó durante las primeras horas de este domingo en el océano Pacífico. El sistema se localiza a aproximadamente 2 mil 5 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, por lo que su distancia y trayectoria actual no representan una amenaza directa para el territorio mexicano.

Aunque Odalys no genera una alerta directa para México, las autoridades mantienen el monitoreo de su evolución. La formación de Odalys ocurre mientras también se mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión en el Pacífico, por lo que el SMN continúa con el seguimiento de las condiciones meteorológicas en la región.

Trayectoria Pronóstico de Odalys. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

¿Dónde lloverá hoy 20 de septiembre de 2026?

Aunque Odalys y Fay no representan una amenaza directa para México, este domingo se esperan lluvias de diferentes intensidades en gran parte del país.

🌧️ Ante las lluvias, evita riesgos y toma precauciones



✅ No cruces calles, arroyos o zonas inundadas.

✅ Aléjate de ríos, cauces y zonas bajas.

✅ Si conduces, reduce la velocidad y aumenta la distancia entre vehículos.

✅ Mantente atento a los avisos de Protección Civil.… pic.twitter.com/7UUTPuS15Y — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 20, 2026

El pronóstico contempla:

Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros: Oaxaca, Chiapas.

Oaxaca, Chiapas. Lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros: Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Lluvias Fuertes de 25 a 50 milímetros: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Estado de México, Coahuila, Zacatecas y Nayarit.

Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Estado de México, Coahuila, Zacatecas y Nayarit. Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros: Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros: Tamaulipas.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

¿Qué temperaturas se esperan este domingo?

El calor continuará en varias regiones del país. Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California, Baja California Sur y zonas de Sonora.

En la imagen te compartimos el pronóstico de temperaturas máximas ☀️ pronosticadas para el día de hoy. ¡Toma precauciones!



☀️ Hidrátate: Bebe suficiente agua durante el día

🚗 No dejes a niños o mascotas dentro del auto estacionado, aún con ventanas abiertas

🕶️ Protege tus ojos… pic.twitter.com/UMqpiVvnmP — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 20, 2026

También se esperan temperaturas de 35 a 40 grados en estados como:

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

N ayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Por otro lado, durante la madrugada del lunes podrían registrarse temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

¿Qué riesgos pueden generar las lluvias?

El SMN advierte que las lluvias fuertes a intensas podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas fuertes de viento también podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Por ello, aunque las tormentas tropicales Odalys y Fay no representan actualmente una amenaza directa para México, se recomienda mantenerse atento a los avisos del SMN y de las autoridades de Protección Civil ante las condiciones de lluvia y viento previstas para este domingo.

¿Odalys y Fay afectarán a México?

Por su distancia y trayectoria actual, ninguna de las dos tormentas tropicales representa una afectación directa para México. Sin embargo, las condiciones meteorológicas del país sí favorecerán lluvias fuertes e intensas en distintas entidades, por lo que el riesgo principal para este domingo está relacionado con inundaciones, deslaves, encharcamientos, actividad eléctrica y fuertes rachas de viento.

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