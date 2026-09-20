Depresión Tropical Diecisiete-E amenaza con evolucionar a huracán categoría 3; prevén lluvias en cinco estados

GENERANDO AUDIO...

Depresión Tropical Diecisiete-E podría evolucionar a huracán categoría 3. Foto: SMN

La Depresión Tropical Diecisiete-E se formó al sur de las costas de Colima y Michoacán y reforzará el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y sur de México. De acuerdo con el SMN, podría evolucionar a un Huracán tipo 3 de acuerdo a su evolución en los siguientes 5 días. El sistema también generará oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

🌀Esta tarde se desarrolló la #DepresiónTropical Diecisiete-E, aproximadamente a 410 km al sur-sureste de Punta San Telmo, #Michoacán.



🌀El sistema refuerza el potencial de #Lluvias fuertes a muy fuertes en las costas de #Jalisco, #Colima, #Michoacán y #Guerrero.⬇️… pic.twitter.com/K877P4KaMX — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 20, 2026

Lluvias fuertes a muy fuertes para Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la circulación de la Depresión Tropical Diecisiete-E incrementará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

La depresión tropical se ubicaba aproximadamente a 410 kilómetros al sur-sureste de Punta San Telmo, Michoacán, y al sur de Manzanillo, Colima.

Depresión Tropical Diecisiete-E. Foto: SMN

Depresión tropical podría fortalecerse a huracán categoría 3

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la depresión tropical presenta una tendencia de fortalecimiento durante los próximos días. El pronóstico contempla que podría presentar una evolución de tormenta tropical a huracán categoría 1, posteriormente categoría 2 y finalmente categoría 3.

Fecha y hora Categoría prevista Viento sostenido / rachas Ubicación estimada 21 de septiembre, 00:00 h Tormenta tropical 75 / 95 km/h 355 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán 21 de septiembre, 12:00 h Tormenta tropical 100 / 120 km/h 310 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán 22 de septiembre, 00:00 h Huracán categoría 1 130 / 160 km/h 295 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero 22 de septiembre, 12:00 h Huracán categoría 2 160 / 195 km/h 280 km al suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero 23 de septiembre, 00:00 h Huracán categoría 2 175 / 215 km/h 250 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero 23 de septiembre, 12:00 h Huracán categoría 3 185 / 220 km/h 190 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán 24 de septiembre, 12:00 h Huracán categoría 3 185 / 220 km/h 120 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima 25 de septiembre, 12:00 h Huracán categoría 3 185 / 220 km/h 220 km al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco

Para el 25 de septiembre de 2026, el sistema podría alcanzar la categoría 3, con vientos sostenidos de hasta 185 km/h y rachas de hasta 220 km/h, mientras se ubicaría a 220 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

¿Cuáles son las condiciones actuales de la Depresión Tropical Diecisiete-E?

El sistema presenta las siguientes condiciones:

Condición Registro Hora local 15:00 horas Ubicación Al momento se encuentra al sur-sureste de Punta San Telmo, Michoacán, y al sur de Manzanillo, Colima Desplazamiento Hacia el norte-noreste Vientos sostenidos según el SMN 55 km/h Rachas 75 km/h

Su circulación también favorecerá condiciones de mar de fondo, por lo que se prevé oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Recomiendan extremar precauciones por lluvias y oleaje

Ante la presencia de la Depresión Tropical Diecisiete-E, las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones en las zonas de los estados mencionados debido a las condiciones de lluvia, viento y oleaje.

También se pidió atender las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, especialmente para quienes realizan actividades de navegación marítima.

Las condiciones meteorológicas asociadas al sistema podrían generar efectos como encharcamientos, inundaciones, aumento en el nivel de ríos y arroyos, deslaves y afectaciones en zonas costeras, por lo que se mantiene el llamado a mantenerse informados mediante los canales oficiales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.