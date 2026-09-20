Depresión Tropical Diecisiete-E amenaza con evolucionar a huracán categoría 3; prevén lluvias en cinco estados

| 17:32 | Victor Gutierrez | Uno TV
Depresión Tropical Diecisiete-E podría evolucionar a huracán categoría 3. Foto: SMN
Depresión Tropical Diecisiete-E podría evolucionar a huracán categoría 3. Foto: SMN

La Depresión Tropical Diecisiete-E se formó al sur de las costas de Colima y Michoacán y reforzará el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y sur de México. De acuerdo con el SMN, podría evolucionar a un Huracán tipo 3 de acuerdo a su evolución en los siguientes 5 días. El sistema también generará oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias fuertes a muy fuertes para Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la circulación de la Depresión Tropical Diecisiete-E incrementará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en:

  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero

La depresión tropical se ubicaba aproximadamente a 410 kilómetros al sur-sureste de Punta San Telmo, Michoacán, y al sur de Manzanillo, Colima.

Depresión Tropical Diecisiete-E. Foto: SMN
Depresión Tropical Diecisiete-E. Foto: SMN

Depresión tropical podría fortalecerse a huracán categoría 3

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la depresión tropical presenta una tendencia de fortalecimiento durante los próximos días. El pronóstico contempla que podría presentar una evolución de tormenta tropical a huracán categoría 1, posteriormente categoría 2 y finalmente categoría 3.

Fecha y horaCategoría previstaViento sostenido / rachasUbicación estimada
21 de septiembre, 00:00 hTormenta tropical75 / 95 km/h355 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán
21 de septiembre, 12:00 hTormenta tropical100 / 120 km/h310 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán
22 de septiembre, 00:00 hHuracán categoría 1130 / 160 km/h295 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero
22 de septiembre, 12:00 hHuracán categoría 2160 / 195 km/h280 km al suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero
23 de septiembre, 00:00 hHuracán categoría 2175 / 215 km/h250 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero
23 de septiembre, 12:00 hHuracán categoría 3185 / 220 km/h190 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán
24 de septiembre, 12:00 hHuracán categoría 3185 / 220 km/h120 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima
25 de septiembre, 12:00 hHuracán categoría 3185 / 220 km/h220 km al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco

Para el 25 de septiembre de 2026, el sistema podría alcanzar la categoría 3, con vientos sostenidos de hasta 185 km/h y rachas de hasta 220 km/h, mientras se ubicaría a 220 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

¿Cuáles son las condiciones actuales de la Depresión Tropical Diecisiete-E?

El sistema presenta las siguientes condiciones:

CondiciónRegistro
Hora local15:00 horas
UbicaciónAl momento se encuentra al sur-sureste de Punta San Telmo, Michoacán, y al sur de Manzanillo, Colima
DesplazamientoHacia el norte-noreste
Vientos sostenidos según el SMN55 km/h
Rachas75 km/h

Su circulación también favorecerá condiciones de mar de fondo, por lo que se prevé oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Recomiendan extremar precauciones por lluvias y oleaje

Ante la presencia de la Depresión Tropical Diecisiete-E, las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones en las zonas de los estados mencionados debido a las condiciones de lluvia, viento y oleaje.

También se pidió atender las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, especialmente para quienes realizan actividades de navegación marítima.

Las condiciones meteorológicas asociadas al sistema podrían generar efectos como encharcamientos, inundaciones, aumento en el nivel de ríos y arroyos, deslaves y afectaciones en zonas costeras, por lo que se mantiene el llamado a mantenerse informados mediante los canales oficiales.

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