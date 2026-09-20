Monzón mexicano traerá lluvias a 31 estados este domingo 20 de septiembre

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Lluvias. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 20 de septiembre las lluvias continuarán en 31 estados del país, como parte del monzón mexicano, la onda tropical 40 y una vaguada en niveles medios.

A su vez, a lo largo de este domingo, el SMN vigilará una baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en el Pacífico Oriental.

Mientras tanto, en cuanto a las altas temperaturas, Baja California, Baja California Sur y Sonora continuarán al borde de los 45 °C este 20 de septiembre.

¿Dónde lloverá este domingo 20 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Puebla

Veracruz

Tabasco

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Durango

Coahuila

Zacatecas

Nayarit

Estado de México

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm)

Tamaulipas

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 20 de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Baja California Sur y Sonora

: Baja California, Baja California Sur y Sonora 35 a 40 °C: Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Zacatecas, Morelos, Veracruz y Tabasco

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

costa de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente fresco y bruma por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente fresco y bruma por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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