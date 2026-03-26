Sistema frontal provocará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en Yucatán este 27 de marzo

GENERANDO AUDIO...

Foto ilustrativa: Getty Images.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que para este viernes 27 de marzo de 2026 se esperan lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en Yucatán, debido a la interacción de un nuevo sistema frontal con canales de baja presión en el sureste del país.

De acuerdo con el pronóstico, en la entidad se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, los cuales podrían estar acompañados de actividad eléctrica, principalmente durante la tarde y noche. Estas condiciones incrementan el riesgo de encharcamientos, afectaciones viales y descargas eléctricas en zonas abiertas.

Además, se espera un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados Celsius, por lo que el calor seguirá siendo un factor importante en la región, incluso con la presencia de lluvias.

En cuanto al viento, se pronostican rachas de 40 a 60 km/h, lo que podría generar caída de ramas o estructuras ligeras, especialmente durante tormentas.

El SMN advirtió que las lluvias en el país podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de provocar aumento en niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos en zonas bajas.

Ante este panorama, autoridades recomiendan a la población evitar resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas, alejarse de objetos metálicos y mantenerse informada a través de canales oficiales para prevenir riesgos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.