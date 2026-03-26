Sistema frontal provocará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en Yucatán este 27 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que para este viernes 27 de marzo de 2026 se esperan lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en Yucatán, debido a la interacción de un nuevo sistema frontal con canales de baja presión en el sureste del país.
De acuerdo con el pronóstico, en la entidad se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, los cuales podrían estar acompañados de actividad eléctrica, principalmente durante la tarde y noche. Estas condiciones incrementan el riesgo de encharcamientos, afectaciones viales y descargas eléctricas en zonas abiertas.
Además, se espera un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados Celsius, por lo que el calor seguirá siendo un factor importante en la región, incluso con la presencia de lluvias.
En cuanto al viento, se pronostican rachas de 40 a 60 km/h, lo que podría generar caída de ramas o estructuras ligeras, especialmente durante tormentas.
El SMN advirtió que las lluvias en el país podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de provocar aumento en niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos en zonas bajas.
Ante este panorama, autoridades recomiendan a la población evitar resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas, alejarse de objetos metálicos y mantenerse informada a través de canales oficiales para prevenir riesgos.
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