Lluvias continúan en México durante agosto; temporada 2026 se extiende hasta octubre

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Lluvias fuertes en México. Foto: Cuartoscuro

Las lluvias se han hecho presentes con fuerza durante agosto en distintas regiones de México, pero ¿por qué está lloviendo tanto y cuándo terminará la temporada? De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este periodo forma parte de la temporada de lluvias que, en la mayor parte del país, ocurre entre mayo y octubre.

Para 2026, el SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronosticó que la temporada de lluvias comenzaría en mayo, se consolidaría en junio, tendría una disminución en julio y registraría un nuevo incremento durante septiembre y octubre.

Foto: IA

¿Por qué llueve tanto en agosto?

Agosto se encuentra dentro de la temporada de lluvias en México. De acuerdo con el SMN, en la mayor parte del territorio nacional las precipitaciones se concentran entre mayo y octubre, periodo en el que se acumula hasta 80% de la lluvia total anual.

La presencia de distintos sistemas meteorológicos puede favorecer las precipitaciones durante este periodo. Entre ellos se encuentran el monzón mexicano, las ondas tropicales y otros sistemas que generan inestabilidad y favorecen el ingreso de humedad.

El SMN ha señalado que el monzón mexicano favorece principalmente las lluvias en el noroeste del país. Para 2026, el organismo también anticipó variaciones en el comportamiento de las precipitaciones durante la temporada.

Foto: Conagua

¿La temporada de lluvias termina en agosto?

No. Agosto no marca el final de la temporada de lluvias en México.

De acuerdo con la previsión del SMN para 2026, después de la disminución esperada en julio, las precipitaciones tendrán un nuevo incremento durante septiembre y octubre, con lluvias por arriba del promedio.

Esto significa que todavía pueden presentarse lluvias importantes durante las próximas semanas, aunque su intensidad y distribución dependerán de las condiciones meteorológicas de cada región.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias?

No existe una fecha única en la que terminen las lluvias en todo México, debido a que el comportamiento de las precipitaciones cambia de acuerdo con la región y las condiciones atmosféricas de cada año.

El SMN señala que, de manera general, la temporada de lluvias en la mayor parte del país ocurre entre mayo y octubre. Sin embargo, algunos sistemas meteorológicos pueden generar precipitaciones fuera de ese periodo.

Por ello, aunque octubre marca el cierre del periodo de lluvias más importante para buena parte del territorio nacional, no significa que a partir de noviembre deje de llover en todo México.

FOTO: Cuartoscuro

¿Y qué pasa con la canícula?

La canícula tampoco significa que termine la temporada de lluvias.

El SMN explicó que este fenómeno no afecta a todo el territorio nacional ni ocurre con la misma intensidad o duración. Puede presentarse de manera anticipada desde junio o extenderse hasta septiembre.

De acuerdo con el organismo, la canícula es un fenómeno climático normal dentro del ciclo anual de lluvias, por lo que su presencia no representa una interrupción definitiva de la temporada.

Lluvias continuarán durante las próximas semanas

Foto: Cuartoscuro

Para 2026, el pronóstico oficial del SMN contempla que las lluvias disminuyan durante julio y posteriormente tengan un nuevo repunte en septiembre y octubre.

Por ello, agosto todavía forma parte de la temporada de lluvias, y las precipitaciones pueden mantenerse durante las próximas semanas, dependiendo de los sistemas meteorológicos que afecten a cada región del país.

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