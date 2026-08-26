Miércoles lluvioso en todo el país, con onda de calor en 7 estados

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Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 26 de agosto de 2026, el monzón mexicano sobre el noroeste del país generará chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, mientras que diversos fenómenos ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el occidente, centro, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán, así como lluvias puntuales intensas en zonas de Nayarit, Jalisco y Colima; y muy fuertes en Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Asimsimo, la nueva onda tropical 32 ingresará a la península de Yucatán, reforzando la probabilidad de lluvias en la región.

De igual forma, seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, estados del litoral del Pacífico y del Golfo de México, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit Jalisco Colima

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Michoacán Guerrero Veracruz Oaxaca Chiapas

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur Sinaloa Guanajuato Puebla Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sonora Chihuahua Durango Zacatecas Aguascalientes Querétaro Hidalgo Estado de México Ciudad de México Morelos Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí



El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sureste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste). 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro.

Temperaturas mínimas: 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Viento: 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo de Tehuantepec). 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje: 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y golfo de Tehuantepec. 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este miércoles se prevé ambiente fresco en la región durante la mañana, así como frío en zonas altas, con ambiente templado a cálido y cielo medio nublado por la tarde.

También, se esperan lluvias y chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, este jueves el monzón mexicano sobre el noroeste, el desplazamiento de la nueva onda tropical 32, y otros fenómenos meteorológicos, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en gran parte del país, incluidas la península de Baja California y de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Sonora y Chihuahua, con un aumento en la probabilidad de lluvias y chubascos sobre el noreste.

Además, una circulación anticiclónica en niveles medios mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, litoral del Pacífico, Golfo de México y península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

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