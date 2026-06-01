Temporal de lluvias inicia este lunes 1 de junio; estados en los que lloverá

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Inicia temporal de lluvias este lunes en México. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 1 de junio la onda tropical 3 saldrá del territorio nacional. Sin embargo, da inicio un temporal de lluvias, el cual provocará precipitaciones fuertes en el sur y sureste de la República Mexicana, a la par de una nueva onda tropical.

Por otra parte, la onda de calor se mantendrá en 12 estados del país, en los que la temperatura podría alcanzar hasta los 45 °C.

¿Dónde lloverá este lunes 1 de junio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Tlaxcala

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Nuevo León

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Estado de México

Tabasco

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Coahuila

Tamaulipas

San Luis Potosí

Nayarit

Guanajuato

Hidalgo

Ciudad de México

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sinaloa

Chihuahua

Querétaro

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 1 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Guerrero

: Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Guerrero 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Estado de México, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Durango

zonas serranas de Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Baja California y Chihuahua

Vientos y oleaje:

Viento de 60 a 80 km/h : Coahuila y Chihuahua

: Coahuila y Chihuahua Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, calor y probabilidad de lluvia, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 27 a 29 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h

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