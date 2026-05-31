ASSA y Aeroméxico logran acuerdo y evitan paro el 1 de junio

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Acuerdo salarial evita huelga en Aeroméxico. Foto: Cuartoscuro/Getty

La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) informó que fue conjurado el emplazamiento a huelga en Aeroméxico, programado para el primer segundo del 1 de junio de 2026, luego de alcanzar un acuerdo con la empresa tras semanas de negociación.

El anuncio se da en el marco de la Revisión Contractual y Salarial 2026, proceso que se mantenía en tensión ante la falta de propuestas satisfactorias para el gremio.

Se conjura emplazamiento de huelga en Aeroméxico. pic.twitter.com/GF8egKJ56S — ASSA (@ASSA_MX) May 31, 2026

Acuerdo evita paro total de operaciones

La organización sindical detalló que la Asamblea General aprobó por mayoría la propuesta negociada, lo que permitió evitar el paro de labores que habría impactado vuelos nacionales e internacionales.

En caso de no alcanzarse un acuerdo, más de 3 mil 200 sobrecargos habrían suspendido actividades, lo que implicaba un paro total en Aeroméxico.

¿Qué incluye el acuerdo entre ASSA y Aeroméxico?

Entre los principales puntos aprobados destacan:

Incremento salarial general del 4.16%

Ajuste del 4% en viáticos en ciertos destinos

Extensión por dos años de la cláusula de retiro y jubilación (Contrato A)

Creación de un nuevo quinquenio para sobrecargos del Contrato B

Mejoras contractuales para reducir brechas laborales entre esquemas

Además, se estableció una revisión bianual que garantiza para 2027 un incremento equivalente a la inflación más 0.5%.

Negociaciones se extendieron por semanas

Previo al acuerdo, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) mantenía su Asamblea General en sesión permanente, al señalar que no existían condiciones para someter una propuesta a votación.

El secretario general, Rafael Munguía, indicó que las negociaciones avanzaban lentamente debido a los temas económicos y contractuales en discusión.

Asamblea continuará en sesión permanente

Pese al acuerdo, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) informó que la Asamblea General permanecerá activa, mientras se cumplen los procedimientos legales y se somete el proyecto a consulta mediante voto directo de los trabajadores. El proceso contempla la validación formal del acuerdo por parte de toda la base sindical.

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