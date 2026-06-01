Desde el Monumento a la Revolución, Sheinbaum destaca en mensaje avances económicos y sociales

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Foto: Cuartoscuro

En su mensaje a dos años de su triunfo en las urnas, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un balance de sus primeros 20 meses de gobierno, en el que destacó avances en economía, programas sociales, infraestructura, salud y educación, al tiempo que lanzó un llamado a defender la soberanía nacional frente a lo que calificó como intentos de injerencia extranjera.

Durante su mensaje público en el Monumento a la Revolución, en la CDMX, la mandataria aseguró que su administración ha mantenido una política de austeridad y combate a la corrupción, con reducción del gasto corriente, incremento en la recaudación sin aumentar impuestos y una gestión enfocada en el bienestar social. También destacó que se han realizado 409 conferencias Mañanera como parte de una estrategia de rendición de cuentas.

Caminamos juntas y juntos para seguir haciendo historia. ¡Viva México! pic.twitter.com/cF6BQHx0w2 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 1, 2026

“Acabó la época de la corrupción; hoy el pueblo está consciente, despierto y organizado”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

En materia económica, afirmó que México alcanzó un récord de inversión extranjera directa durante el primer trimestre de 2026, con una tasa de desempleo de 2.5 % y estabilidad en indicadores como inflación, tipo de cambio y exportaciones. Asimismo, resaltó el incremento histórico del salario mínimo y la aprobación de la jornada laboral de 40 horas.

Además, destacó la expansión de los Programas para el Bienestar, que al cierre de 2026 beneficiarán a más de 42 millones de personas. Entre ellos mencionó la pensión para adultos mayores y los apoyos a mujeres, personas con discapacidad, estudiantes y productores del campo.

“La economía mexicana permanece estable y avanzando”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

En educación, subrayó la universalización de becas para estudiantes de secundaria, la ampliación de apoyos para educación media superior y superior, así como la creación de nuevos espacios educativos. En salud, informó sobre la apertura de hospitales, distribución de medicamentos y el fortalecimiento del programa Salud Casa por Casa.

De igual forma, Sheinbaum Pardo dedicó parte de su discurso a cuestionar lo que consideró campañas de desinformación impulsadas por sectores conservadores nacionales e internacionales, señalando que buscan desacreditar a su gobierno mediante redes sociales y operaciones digitales.

A dos años del triunfo: honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria. Ciudad de México https://t.co/yxpKyUV2FX — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 31, 2026

“La derecha estadounidense usa nuestro país para posicionarse en sus elecciones o para interferir en los comicios en 2027”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

Además, se refirió a recientes tensiones con autoridades estadounidenses y sostuvo que México no aceptará presiones externas ni intervenciones en asuntos internos. “México no admite la injerencia en nuestros asuntos internos”, afirmó, al insistir en que la cooperación internacional debe darse con respeto a la soberanía y sin subordinación.

Finalmente, convocó a la ciudadanía a participar en asambleas informativas para defender la soberanía nacional y reiteró que las decisiones del país corresponden únicamente al pueblo de México.

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