CNTE alista huelga nacional el 1 de junio; marcharán del Ángel al Zócalo y prevén plantón

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CNTE anuncia paro, movilización y plantón CDMX el 1 de junio. Foto: Cuartoscuro

A un día del paro convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), miles de docentes de distintas entidades del país se trasladan a la Ciudad de México para participar en la huelga nacional del 1 de junio de 2026, la cual contempla movilizaciones y protestas en diversos puntos del país. A la par, los maestros marcharán en Oaxaca este lunes.

De acuerdo con la convocatoria difundida en sus redes sociales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en la capital del país se prevé una marcha a partir de las 9:00 de la mañana del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, seguida de la instalación de un plantón como parte de la jornada de protesta.

Mientras que, de manera simultánea, la Sección XXII de la CNTE se movilizará en la capital de Oaxaca, con una marcha que saldrá a las 9:00 horas de Brenamiel, con destino al Zócalo oaxaqueño, convocando a ésta al 80% de la membresía, mientras que el 20% restante se traslada a la CDMX.

CNTE exige solución a demandas y convoca a paro nacional

En los carteles difundidos por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se observa el llamado directo a la movilización bajo consignas como “¡Solución a las demandas!” y “Todos a la huelga nacional”, además de la exigencia de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las imágenes también detallan que, tras la marcha, los docentes planean mantener presencia permanente en el Zócalo capitalino mediante un campamento.

¿Cuáles son las principales exigencias del magisterio?

Entre las demandas que destacan en la convocatoria y los materiales visuales se encuentran:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 , con el objetivo de regresar a un sistema de pensiones solidario

, con el objetivo de regresar a un sistema de pensiones solidario Eliminación de la reforma educativa impulsada en administraciones anteriores

impulsada en administraciones anteriores Aumento salarial del 100% directo al sueldo base

Reinstalación de docentes cesados

Mayor presupuesto para educación y salud

Desaparición de mecanismos de evaluación como el USICAMM

Además, en los carteles se enfatiza el rechazo al sistema de Afores, así como la exigencia de jubilación por años de servicio: 28 años para mujeres y 30 para hombres.

Foto: CNTE

Movilización nacional y llegada de contingentes

Desde días previos, contingentes provenientes de estados como Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Quintana Roo y Estado de México han comenzado a arribar a la capital.

Los docentes señalan que la movilización responde a la falta de avances en sus demandas laborales y de seguridad social, así como a la necesidad de abrir una mesa de diálogo directa con el gobierno federal.

Paro de CNTE busca impactar política educativa y sistema de pensiones

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha planteado que esta huelga no solo busca mejoras laborales inmediatas, sino también modificar el modelo de pensiones y seguridad social, al considerar que el esquema actual afecta a las nuevas generaciones.

El movimiento magisterial sostiene que la protesta tiene un alcance nacional y que las acciones continuarán hasta obtener respuestas concretas a sus demandas.

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