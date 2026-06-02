Temporal de lluvias pegará al sur, sureste y Península de Yucatán del 2 al 5 de junio; alertan por inundaciones y deslaves
Las lluvias seguirán siendo protagonistas en buena parte del país durante los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que del martes 2 al viernes 5 de junio prevalecerá un temporal de lluvias sobre el oriente, sur y sureste de México, así como en la Península de Yucatán, debido a la interacción de diversos sistemas atmosféricos.
Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas serán las entidades con las precipitaciones más intensas, con acumulados que podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros.
Además de las fuertes precipitaciones, las autoridades advirtieron que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. El riesgo principal será el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como la posibilidad de deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de visibilidad, especialmente en zonas bajas y carreteras.
El temporal también impactará a estados como Guerrero, Tabasco, Campeche y Yucatán, donde se esperan lluvias muy fuertes en distintos momentos de la semana. De acuerdo con el pronóstico, las condiciones de inestabilidad persistirán al menos hasta el viernes 5 de junio, por lo que los habitantes de las regiones afectadas deberán mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas.
¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes cada día?
Martes 2 de junio
Lluvias intensas (75 a 150 mm):
- Puebla (sureste)
- Veracruz (centro y sur)
- Oaxaca (norte, noreste y este)
- Chiapas (este, centro y sur)
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Guerrero (norte y este)
- Tabasco (sur y sureste)
- Campeche (norte y centro)
- Yucatán (norte y oeste)
Miércoles 3 de junio
Lluvias intensas (75 a 150 mm):
- Jalisco (centro)
- Puebla (oeste, centro y este)
- Oaxaca (norte y centro)
- Chiapas (centro, este y sur)
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Coahuila (norte)
- Nuevo León (sur)
- San Luis Potosí (norte)
- Zacatecas (noreste)
- Aguascalientes
- Guanajuato (norte y sureste)
- Colima
- Michoacán (oeste y centro)
- Guerrero (centro)
- Estado de México (sureste y suroeste)
- Morelos
- Veracruz (centro y sur)
Jueves 4 de junio
Lluvias intensas (75 a 150 mm):
- Puebla (norte)
- Veracruz (norte y centro)
- Oaxaca (norte y este)
- Chiapas (norte, este y sur)
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Coahuila (norte y este)
- Nuevo León (norte y sur)
- Tamaulipas (noroeste y suroeste)
- San Luis Potosí (este)
- Guanajuato (norte, centro y este)
- Hidalgo (oeste, centro y este)
Viernes 5 de junio
Lluvias intensas (75 a 150 mm):
- Puebla (este y sureste)
- Veracruz (centro)
- Oaxaca (norte y centro)
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
- Estado de México (este)
- Tlaxcala
- Chiapas (norte, este y sur)
CDMX y Edomex tampoco se salvarán; prevén lluvias fuertes y granizo
Aunque el temporal de lluvias se concentrará principalmente en el sur, sureste y Península de Yucatán, la Ciudad de México y el Estado de México también registrarán precipitaciones durante los próximos días.
Para este martes 2 de junio se pronostican chubascos y lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros en zonas del oeste y sur de la Ciudad de México, así como en el suroeste del Estado de México. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Las lluvias continuarán del miércoles 3 al viernes 5 de junio, cuando se prevén precipitaciones fuertes en ambas entidades, además de tormentas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento.
Yucatán suspende actividades por lluvias; medida aplica en los 106 municipios
Las afectaciones provocadas por las lluvias ya comenzaron a tener consecuencias en algunas entidades. En Yucatán, el Consejo Estatal de Protección Civil determinó suspender este martes 2 de junio las actividades económicas en los 106 municipios del estado debido a las intensas precipitaciones registradas durante las últimas horas y al pronóstico de más lluvias.
De acuerdo con las autoridades estatales, la medida busca reducir riesgos para la población ante los encharcamientos e inundaciones que afectan calles, avenidas y carreteras, condiciones que complican la movilidad y pueden representar un peligro para la ciudadanía.
El gobernador Joaquín Díaz Mena informó que las lluvias han provocado acumulación de agua en distintos puntos de la entidad, generando problemas para el tránsito vehicular y peatonal. Además, señaló que los pronósticos apuntan a que las precipitaciones podrían intensificarse durante la noche y mantenerse en las próximas horas.
Las autoridades también llamaron a la población a evitar traslados innecesarios, permanecer en casa cuando sea posible, no cruzar zonas inundadas y mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.
¿Qué riesgos prevé el SMN?
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.
Además, existe riesgo de:
- Incremento en niveles de ríos y arroyos
- Deslaves en zonas montañosas
- Inundaciones en zonas bajas
- Encharcamientos urbanos
- Reducción de visibilidad en carreteras
También prevén más lluvias hacia el fin de semana
El organismo indicó que para el viernes podría formarse una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, situación que reforzaría la probabilidad de lluvias en el sur y sureste del país.
Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, especialmente en las entidades donde se esperan lluvias intensas durante varios días consecutivos.
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