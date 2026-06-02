Temporal de lluvias pegará al sur, sureste y Península de Yucatán del 2 al 5 de junio; alertan por inundaciones y deslaves

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Foto: Cuartoscuro

Las lluvias seguirán siendo protagonistas en buena parte del país durante los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que del martes 2 al viernes 5 de junio prevalecerá un temporal de lluvias sobre el oriente, sur y sureste de México, así como en la Península de Yucatán, debido a la interacción de diversos sistemas atmosféricos.

Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas serán las entidades con las precipitaciones más intensas, con acumulados que podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros.

Además de las fuertes precipitaciones, las autoridades advirtieron que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. El riesgo principal será el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como la posibilidad de deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de visibilidad, especialmente en zonas bajas y carreteras.

El temporal también impactará a estados como Guerrero, Tabasco, Campeche y Yucatán, donde se esperan lluvias muy fuertes en distintos momentos de la semana. De acuerdo con el pronóstico, las condiciones de inestabilidad persistirán al menos hasta el viernes 5 de junio, por lo que los habitantes de las regiones afectadas deberán mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Incrementó a 80 % la probabilidad de que la zona de #BajaPresión al suroeste de la #PenínsulaDebajaCalifornia genere un #CiclónTropical en 48 horas. También se prevé la formación de una zona de #BajaPresión al sur de #Guerrero, #Oaxaca y #Chiapas.



🤓Detalles en la imagen⬇️ pic.twitter.com/AkxKXAo8Zs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 2, 2026

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes cada día?

Martes 2 de junio

Lluvias intensas (75 a 150 mm):

Puebla (sureste)

Veracruz (centro y sur)

Oaxaca (norte, noreste y este)

Chiapas (este, centro y sur)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Guerrero (norte y este)

Tabasco (sur y sureste)

Campeche (norte y centro)

Yucatán (norte y oeste)

Miércoles 3 de junio

Lluvias intensas (75 a 150 mm):

Jalisco (centro)

Puebla (oeste, centro y este)

Oaxaca (norte y centro)

Chiapas (centro, este y sur)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Coahuila (norte)

Nuevo León (sur)

San Luis Potosí (norte)

Zacatecas (noreste)

Aguascalientes

Guanajuato (norte y sureste)

Colima

Michoacán (oeste y centro)

Guerrero (centro)

Estado de México (sureste y suroeste)

Morelos

Veracruz (centro y sur)

Jueves 4 de junio

Lluvias intensas (75 a 150 mm):

Puebla (norte)

Veracruz (norte y centro)

Oaxaca (norte y este)

Chiapas (norte, este y sur)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Coahuila (norte y este)

Nuevo León (norte y sur)

Tamaulipas (noroeste y suroeste)

San Luis Potosí (este)

Guanajuato (norte, centro y este)

Hidalgo (oeste, centro y este)

Viernes 5 de junio

Lluvias intensas (75 a 150 mm):

Puebla (este y sureste)

Veracruz (centro)

Oaxaca (norte y centro)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Estado de México (este)

Tlaxcala

Chiapas (norte, este y sur)

CDMX y Edomex tampoco se salvarán; prevén lluvias fuertes y granizo

Aunque el temporal de lluvias se concentrará principalmente en el sur, sureste y Península de Yucatán, la Ciudad de México y el Estado de México también registrarán precipitaciones durante los próximos días.

Para este martes 2 de junio se pronostican chubascos y lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros en zonas del oeste y sur de la Ciudad de México, así como en el suroeste del Estado de México. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Se pronostican #Lluvias para esta semana en la #CDMX. Checa la información y toma tus precauciones pic.twitter.com/aiCtr8IQEj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 2, 2026

Las lluvias continuarán del miércoles 3 al viernes 5 de junio, cuando se prevén precipitaciones fuertes en ambas entidades, además de tormentas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento.

Yucatán suspende actividades por lluvias; medida aplica en los 106 municipios

Las afectaciones provocadas por las lluvias ya comenzaron a tener consecuencias en algunas entidades. En Yucatán, el Consejo Estatal de Protección Civil determinó suspender este martes 2 de junio las actividades económicas en los 106 municipios del estado debido a las intensas precipitaciones registradas durante las últimas horas y al pronóstico de más lluvias.

De acuerdo con las autoridades estatales, la medida busca reducir riesgos para la población ante los encharcamientos e inundaciones que afectan calles, avenidas y carreteras, condiciones que complican la movilidad y pueden representar un peligro para la ciudadanía.

El gobernador Joaquín Díaz Mena informó que las lluvias han provocado acumulación de agua en distintos puntos de la entidad, generando problemas para el tránsito vehicular y peatonal. Además, señaló que los pronósticos apuntan a que las precipitaciones podrían intensificarse durante la noche y mantenerse en las próximas horas.

Las autoridades también llamaron a la población a evitar traslados innecesarios, permanecer en casa cuando sea posible, no cruzar zonas inundadas y mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

¿Qué riesgos prevé el SMN?

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.

Además, existe riesgo de:

Incremento en niveles de ríos y arroyos

Deslaves en zonas montañosas

Inundaciones en zonas bajas

Encharcamientos urbanos

Reducción de visibilidad en carreteras

También prevén más lluvias hacia el fin de semana

El organismo indicó que para el viernes podría formarse una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, situación que reforzaría la probabilidad de lluvias en el sur y sureste del país.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, especialmente en las entidades donde se esperan lluvias intensas durante varios días consecutivos.

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