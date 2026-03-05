Texcoco tendrá fin de semana con temperaturas mínimas de 10 grados

GENERANDO AUDIO...

Un fin de semana frío en Texcoco. Foto: Cuartoscuro/Archivo

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el clima para este viernes 6 de marzo en Texcoco, Estado de México (Edomex), se mantendrá con cielo poco nuboso durante el día.

La temperatura máxima alcanzará los 22 grados, mientras que la mínima será de 10 grados, por lo que el ambiente será templado durante la tarde y fresco en las primeras horas de la mañana y la noche.

No se esperan precipitaciones, ya que el pronóstico indica 0% de probabilidad de lluvia.

El viento se presentará del suroeste con velocidades de 5 a 10 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 20 km/h.

Sábado 7 de marzo: día despejado con temperatura máxima de 25 grados

Para el sábado 7 de marzo, la Conagua prevé condiciones mayormente despejadas en Texcoco, lo que favorecerá un ambiente más cálido durante el día.

La temperatura máxima será de 25 grados, mientras que la mínima de 10 grados, manteniendo mañanas frescas y tardes templadas a cálidas.

El pronóstico indica nuevamente ausencia de lluvia, con 0% de probabilidad de precipitaciones.

El viento continuará proveniente del suroeste con velocidades de 5 a 10 km/h, mientras que las rachas podrían alcanzar hasta 25 km/h.

Domingo 8 de marzo: cielo poco nuboso, con máxima de 26 grados

Para el domingo 8 de marzo, el clima en Texcoco se mantendrá con cielo poco nuboso y ambiente templado a cálido durante la tarde, según el pronóstico de la Conagua.

La temperatura máxima alcanzará los 26 grados, mientras que la mínima será de 11 grados.

El viento se mantendrá del suroeste con velocidades de 5 a 10 km/h, acompañado de rachas de hasta 23 km/h.

