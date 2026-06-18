Tormenta tropical Arthur se aleja de México; descartan riesgos para el país

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Foto: Cuartoscuro

La tormenta tropical Arthur se localiza sobre la costa de Texas, Estados Unidos, y no genera afectaciones para territorio mexicano, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el reporte más reciente, el centro del ciclón se ubicó a 35 kilómetros al nor-noroeste de Matagorda, Texas, y a 430 kilómetros al nor-noreste de Barra El Mezquital, Tamaulipas.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, con rachas de hasta 95 km/h, y se desplaza hacia el norte-noreste a una velocidad de 11 km/h.

Esta tarde, la #TormentaTropical #Arthur se localizó en tierra sobre Texas, Estados Unidos de América; con respecto al territorio mexicano, se ubicó 430 km al nor-noreste de Barra El Mezquital, #Tamaulipas, sin afectar al país. Más información en ⬇️ https://t.co/iGFK4ksszu pic.twitter.com/IwhoulzHq2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 17, 2026

Arthur no genera efectos en México

La Conagua precisó que, debido a su distancia y trayectoria, Arthur no provoca lluvias ni otros efectos sobre el territorio nacional.

“El sistema no representa peligro para territorio nacional”, señaló el organismo en su aviso meteorológico. Por esta razón, las autoridades no emitieron recomendaciones especiales para la población mexicana.

Según el pronóstico del SMN, Arthur continuará desplazándose hacia el norte y perderá fuerza gradualmente durante las próximas horas.

Se prevé que para la medianoche del 18 de junio evolucione a ciclón postropical, cuando se ubique aproximadamente a 680 kilómetros al nor-noreste de Barra El Mezquital, Tamaulipas, con vientos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h.

Arthur es uno de los primeros sistemas ciclónicos de la temporada de huracanes 2026 en el océano Atlántico. Aunque alcanzó la categoría de tormenta tropical frente a las costas de Texas, su trayectoria se mantuvo alejada de México.

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