Seguirán las lluvias en gran parte del país, mientras la onda tropical 7 seguirá su avance
Este miércoles 17 de junio de 2026, una línea seca sobre la frontera norte del país ocasionará vientos con rachas de 60 a 80 km/h en Chihuahua y Coahuila, mientras canales de baja presión generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, occidente, centro y oriente del territorio nacional.
A la par, la onda tropical 7 se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Colima, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente y sur de la república, mientras se prevé que al final del día el sistema continúe avanzando hacia el oeste, alejándose de costas mexicanas y dejando de afectar al país.
Toda vez que otro canal de baja presión sobre el sureste y la península de Yucatán originará chubascos y lluvias fuertes en las ambas regiones, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas.
¿Dónde lloverá este miércoles?
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chiapas
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Tamaulipas
- Jalisco
- Michoacán
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Puebla
- Oaxaca
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Nayarit
- Aguascalientes
- Colima
- Guanajuato
- Querétaro
- Guerrero
- Yucatán
- Quintana Roo
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California Sur
- Coahuila
El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
- 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (oeste y noreste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí (este) y Veracruz (norte).
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo (norte y este), Puebla (norte) Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- 30 a 35 °C: Zacatecas y Aguascalientes.
- Viento:
- 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Chihuahua y Coahuila.
- 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Sonora y Durango; de componente sur: Veracruz y Oaxaca.
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Oleaje:
- 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec y costa de Tamaulipas.
- 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, costas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- El clima en el Valle de México
Respecto al Valle de México, se prevé ambiente fresco a templado y cielo medio nublado durante la mañana, así como ambiente cálido, cielo nublado por la tarde.
Además, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México, que podrían acompañarse con descargas eléctricas.
- Temperatura máxima: 25 a 27 °C.
- Temperatura mínima: 14 a 16 °C.
- Viento del oeste y suroeste 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
- ¿Cómo estará el clima este jueves?
Por otra parte, para este jueves, canales de baja presión en el interior del país ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del territorio nacional.
Mientras que la onda tropical 8 se desplazará sobre Guatemala y posteriormente sobre el golfo de Tehuantepec, donde podría dar origen a la formación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca, estas condiciones reforzarán las lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y sureste del territorio nacional.
Además, se prevé el incremento de las temperaturas sobre el noreste, oriente y sureste de, mientras que, en el norte y noroeste del país, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso.
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