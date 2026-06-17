Seguirán las lluvias en gran parte del país, mientras la onda tropical 7 seguirá su avance

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este miércoles 17 de junio de 2026, una línea seca sobre la frontera norte del país ocasionará vientos con rachas de 60 a 80 km/h en Chihuahua y Coahuila, mientras canales de baja presión generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, occidente, centro y oriente del territorio nacional.

A la par, la onda tropical 7 se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Colima, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente y sur de la república, mientras se prevé que al final del día el sistema continúe avanzando hacia el oeste, alejándose de costas mexicanas y dejando de afectar al país.

Toda vez que otro canal de baja presión sobre el sureste y la península de Yucatán originará chubascos y lluvias fuertes en las ambas regiones, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chiapas

: Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora Chihuahua Durango Sinaloa Tamaulipas Jalisco Michoacán Hidalgo Estado de México Ciudad de México Tlaxcala Morelos Puebla Oaxaca Veracruz Tabasco Campeche

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Nuevo León San Luis Potosí Zacatecas Nayarit Aguascalientes Colima Guanajuato Querétaro Guerrero Yucatán Quintana Roo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California Sur Coahuila

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El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: Superiores a 45 °C : Baja California (noreste). 40 a 45 °C : Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (oeste y noreste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí (este) y Veracruz (norte). 35 a 40 °C : Baja California Sur, Durango, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo (norte y este), Puebla (norte) Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C : Zacatecas y Aguascalientes.

Viento: 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h : Chihuahua y Coahuila. 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Baja California, Sonora y Durango; de componente sur : Veracruz y Oaxaca. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje: 1.5 a 2.5 metros de altura : golfo de Tehuantepec y costa de Tamaulipas. 1.0 a 2.0 metros de altura : costa occidental de Baja California Sur, costas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, se prevé ambiente fresco a templado y cielo medio nublado durante la mañana, así como ambiente cálido, cielo nublado por la tarde.

Además, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México, que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima: 14 a 16 °C.

Viento del oeste y suroeste 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, para este jueves, canales de baja presión en el interior del país ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del territorio nacional.

Mientras que la onda tropical 8 se desplazará sobre Guatemala y posteriormente sobre el golfo de Tehuantepec, donde podría dar origen a la formación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca, estas condiciones reforzarán las lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y sureste del territorio nacional.

Además, se prevé el incremento de las temperaturas sobre el noreste, oriente y sureste de, mientras que, en el norte y noroeste del país, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso.

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