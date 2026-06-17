Tormenta tropical Arthur se forma en el Golfo de México; Conagua vigila posibles afectaciones

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Foto: Conagua

La temporada de ciclones en el Atlántico suma un nuevo sistema. La mañana de este 17 de junio se formó la tormenta tropical Arthur, luego de que el potencial ciclón tropical Uno evolucionara en el noroeste del Golfo de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro de Arthur se ubicó a 65 kilómetros al este-noreste de Puerto O’Connor, Texas, y a 410 kilómetros al nor-noreste de Barra El Mezquital, Tamaulipas.

👉Se formó la #TormentaTropical #Arthur a partir del potencial ciclón tropical Uno. Su centro se localiza a 410 km al nor-noreste de Barra El Mezquital, #Tamaulipas.



👉Debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para #México. pic.twitter.com/6AUB3TjSrl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 17, 2026

El fenómeno registró vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de hasta 85 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 15 km/h.

Arthur no representa peligro para México

Las autoridades meteorológicas señalaron que, debido a su ubicación y trayectoria, Arthur no generará efectos sobre territorio mexicano.

Además, precisaron que el sistema continúa alejándose del país, por lo que no se prevén lluvias, vientos o afectaciones asociadas a su circulación.

“Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para México”, informó el SMN en su más reciente aviso.

Esta es la trayectoria prevista

Según el pronóstico oficial, Arthur continuará desplazándose hacia el noreste durante las próximas horas.

Se espera que durante la tarde de este miércoles se debilite a depresión tropical, cuando se ubique a unos 620 kilómetros al nor-noreste de Barra El Mezquital, Tamaulipas.

Posteriormente, durante la madrugada del jueves, evolucionaría a ciclón post-tropical, alejándose aún más del territorio nacional.

Sin lluvias ni alertas para estados mexicanos

El SMN destacó que el fenómeno no generará lluvias en México, por lo que tampoco se emitieron recomendaciones especiales para la población.

Aunque Arthur se desarrolló en el Golfo de México, su trayectoria hacia territorio estadounidense mantiene al sistema lejos de las costas nacionales y sin potencial de impacto para los estados del país.

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