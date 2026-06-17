Pronóstico del clima para los partidos del Mundial 2026 en México este 17 y 18 de junio
El clima en México seguirá marcado por lluvias en diversas regiones del país durante los próximos días, coincidiendo con los partidos de México y Colombia durante el Mundial 2026.
Durante una entrevista en A las Nueve en Uno, la meteoróloga Patricia López informó que existe probabilidad de tormentas y chubascos en la capital del país durante el encuentro entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México de este miércoles 17 de junio.
En cambio, para el duelo entre México y Corea del Sur, programado en Guadalajara para el 18 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias ligeras y una probabilidad de precipitación cercana al 60%, aunque con temperaturas agradables para los asistentes.
Persisten lluvias y calor extremo en México
Además del impacto en los eventos deportivos, el SMN mantiene vigilancia sobre las lluvias en el sur y noreste del país. En cambio, habrá temperaturas superiores a los 45 grados en estados del noroeste.
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