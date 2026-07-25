Lluvia en los 32 estados por nueva onda tropical y monzón mexicano; dónde lloverá más fuerte este sábado

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CDMX tendrá más lluvias este domingo. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 25 de julio los 32 estados del país tendrán lluvias. El monzón mexicano, así como la nueva onda tropical 21, provocarán precipitaciones que alcanzarán puntuales muy fuertes.

No obstante, las altas temperaturas persistirán, en especial en el norte y noroeste del país. En Baja California y en Sonora el termómetro podría rebasar los 45 °C.

¿Dónde lloverá este sábado 25 de julio?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Zacatecas

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Coahuila

Nuevo León

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 25 de julio?

Temperaturas máximas esperadas:

Más de 45 °C: Baja California y Sonora

Baja California y Sonora 40 a 45 °C : Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Estado de México

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Oaxaca

: Oaxaca Viento de 40 a 60 km/h : Golfo de Baja California, Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán

: Golfo de Baja California, Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán Viento de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo

: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 6 a 8 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman chubascos con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 6 a 8 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman chubascos con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 27 a 29 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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