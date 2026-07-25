Aseguran arsenal del Cártel del Pacífico en Sonora

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Arsenal decomisado al Cártel del Pacífico. Foto: Gobierno de México.

Autoridades federales aseguraron 81 armas de fuego y 274 mil 800 municiones del Cártel del Pacífico, facción Los Rusos, durante un operativo realizado este sábado en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República ejecutaron una Orden Técnica de Investigación en un inmueble ubicado en la colonia Federal, el cual era utilizado como centro de acopio de armas y municiones de la organización criminal.

Operativo en Sonora deja decomiso de arsenal del Cártel del Pacífico

Como resultado de la intervención, las fuerzas federales aseguraron el inmueble y el siguiente armamento:

81 armas largas.

Una ametralladora Browning calibre .50.

Dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros.

Una ametralladora calibre 5.56 milímetros.

72 fusiles tipo AK-47.

Un fusil calibre .223.

Cuatro fusiles calibre 5.56 milímetros.

128 cargadores de distintos calibres.

274 mil 800 cartuchos para diversos tipos de armamento.

Las autoridades señalaron que todo el material asegurado pertenecía a una célula delictiva del Cártel del Pacífico, identificada como la facción Los Rusos, que opera en territorio sonorense.

FGR continuará con las investigaciones

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que las armas, municiones y el inmueble quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones correspondientes y realizar las diligencias periciales.

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