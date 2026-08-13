Tormenta tropical Hernán se forma en el Pacífico; Meteorológico reporta su ruta y trayectoria

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Hernán “no genera efectos en el país”. Foto: Cuartoscuro

La depresión tropical Ocho-E se convirtió en la tormenta tropical Hernán en el océano Pacífico, aunque su distancia respecto al territorio nacional y su trayectoria mantienen al sistema sin efectos para México, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

🌀La #DepresiónTropical Ocho-E se ha intensificado a la #TormentaTropical #Hernan en el océano #Pacífico. Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para 🇲🇽 #México.



🤓 Más información de este sistema en: https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/cypNs5rnQF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 13, 2026

A las 03:00 horas de este 13 de agosto, el centro de Hernán se localizaba a 2 mil 350 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el oeste de 4 kilómetros por hora, informó el organismo.

De depresión tropical a tormenta

En su aviso de seguimiento, el SMN reportó que la depresión tropical Ocho-E alcanzó la intensidad suficiente para convertirse en la tormenta tropical Hernán.

Según el reporte oficial, el ciclón se ubicó en la latitud 18.1 grados norte y longitud 131.9 grados oeste, con una presión mínima central de 1006 hectopascales.

El historial de seguimiento del organismo muestra que apenas unas horas antes, en el aviso emitido a las 21:00 horas del 12 de agosto, el sistema mantenía vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora. Para la madrugada del 13 de agosto, la velocidad del viento había aumentado a 65 kilómetros por hora, con rachas de 85 kilómetros por hora.

Esta es la ruta prevista

El pronóstico de trayectoria difundido por el Servicio Meteorológico Nacional prevé que Hernán continúe desplazándose sobre aguas abiertas del Pacífico, lejos de las costas mexicanas.

De acuerdo con las proyecciones oficiales:

A las 12:00 horas del 13 de agosto permanecería como tormenta tropical con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora.

A las 00:00 horas del 14 de agosto mantendría la misma categoría e intensidad.

Para las 12:00 horas del 14 de agosto se degradaría a depresión tropical, con vientos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora.

Hacia las primeras horas del 15 de agosto evolucionaría a sistema post-tropical o remanente, con vientos de 45 kilómetros por hora y rachas de 65 kilómetros por hora.

Durante el 16 de agosto continuaría como remanente mientras se desplaza al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

Las posiciones previstas por el SMN mantienen al sistema a más de 2 mil kilómetros de la península de Baja California durante todo el periodo de pronóstico.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló en su reporte que Hernán “no genera efectos en el país”.

El organismo también indicó que el sistema “no representa peligro para territorio nacional”, por lo que, debido a su distancia y trayectoria, no emitió recomendaciones para la población.

Cristobal se degrada en el Atlántico

Mientras Hernán se fortalecía en el Pacífico, el sistema Cristobal evolucionó a ciclón post-tropical en el océano Atlántico, informó Conagua Clima.

#Cristobal, que se encuentra en el océano #Atlántico, ya es un ciclón post-tropical. Se localiza a 865 km al oeste-noroeste de las Azores. Al encontrarse lejos de #México, no genera efectos en territorio nacional. Más información, en el gráfico pic.twitter.com/JWgFyd5gyW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 13, 2026

De acuerdo con la dependencia, a las 09:00 horas del 13 de agosto el centro de Cristobal se localizaba a 865 kilómetros al oeste-noroeste de las Azores y a 5 mil 130 kilómetros al noreste de las costas de Quintana Roo.

El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, rachas de 65 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noreste a 26 kilómetros por hora.

Conagua señaló que, debido a su distancia y trayectoria, Cristobal tampoco representa peligro para México y no genera efectos en territorio nacional.

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