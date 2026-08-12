Calor extremo y lluvias intensas: así será el clima este miércoles 12 de agosto

GENERANDO AUDIO...

México tendrá altas temperaturas y lluvias intensas. Foto: Cuartoscuro

El calor extremo continuará este miércoles 12 de agosto en distintas regiones de México, con temperaturas máximas de hasta 45°C en nueve estados, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A la par otros estados tendrán lluvias intensas como Chihuahua, Colima, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo.

El organismo también prevé que la onda de calor prevalezca en zonas de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A la par, se pronostican también lluvias puntuales intensas en Jalisco, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.

¿Dónde hará más calor este miércoles 12 de agosto?

De acuerdo con el pronóstico del clima, las temperaturas máximas de 40 a 45 °C se registrarán en nueve estados del país. Los valores más altos se esperan en las siguientes regiones:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Michoacán

Guerrero

Además, el calor extremo alcanzará temperaturas máximas de 35 a 40 °C en otras entidades:

Baja California Sur

Nayarit

Jalisco

Colima

Durango

Zacatecas, sur

San Luis Potosí

Hidalgo, norte

Morelos

Puebla, norte y suroeste

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

En Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro además del suroeste del Estado de México, el SMN pronostica temperaturas máximas de 30 a 35 °C.

¿En qué estados continúa la onda de calor?

La onda de calor prevalecerá este miércoles 12 de agosto en cinco estados, de acuerdo con el SMN. Las zonas donde continuará el ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde son:

Baja California Sur, centro

Chihuahua, noreste

Coahuila, norte y centro

Nuevo León, centro y este

Tamaulipas, oeste

El pronóstico contempla que las temperaturas elevadas coincidan con precipitaciones en diferentes regiones del territorio nacional.

Lluvias intensas acompañarán al calor en varios estados

El clima de este miércoles 12 de agosto también estará marcado por lluvias de diferentes intensidades. El SMN pronostica precipitaciones puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en cinco estados:

Jalisco, oeste

Veracruz, sur

Chiapas, norte, este y sur

Campeche, costa y suroeste

Yucatán, norte y noroeste

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Chihuahua, Colima, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo.

En Chihuahua las precipitaciones se concentrarán en el suroeste; en Michoacán, en el oeste y norte; en Oaxaca, en el este; en Tabasco, en el oeste y sur, además de Quintana Roo, en el sur.

Las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. El pronóstico también señala la posibilidad de encharcamientos e inundaciones, además de un incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Por otra parte, varias regiones del país se esperan chubascos. Entre las entidades contempladas están Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Guerrero.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

En el Valle de México se prevé cielo medio nublado durante la mañana, con ambiente fresco a templado y presencia de bruma. Durante la tarde aumentará la nubosidad y se espera ambiente templado a cálido.

Para la Ciudad de México se pronostican lluvias puntuales fuertes, que podrían estar también acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Este miércoles 12 de agosto, la temperatura máxima en la capital será de 24 a 26 °C, mientras que la mínima se ubicará entre 12 y 14 °C.

En el Estado de México también se esperan lluvias puntuales fuertes, principalmente en las regiones centro y oeste. Para Toluca se prevé una temperatura máxima de 22 a 24 °C y mínima de 7 a 9 °C.

Las precipitaciones podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Además, el pronóstico contempla rachas de viento de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta.

De esta forma, el calor extremo con temperaturas de hasta 45 °C se concentrará principalmente en regiones de nueve estados, mientras que la onda de calor continuará en cinco entidades. Al mismo tiempo, diversas zonas del país tendrán lluvias fuertes a intensas durante este miércoles 12 de agosto.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.