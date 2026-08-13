Meteorológico prevé lluvias en todo el país y onda de calor en 5 estados
Este jueves 13 de agosto de 2026, el monzón mexicano en interacción con divergencia en altura ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa, así como lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.
Asimismo, el paso de la onda tropical 26 al sur del país, y otros fenómenos meteorológicos, originarán lluvias puntuales muy fuertes en el occidente y sur, además de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, oriente y centro, incluida la península de Yucatán.
Toda vez que el anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
¿Dónde lloverá este jueves?
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Durango
- Sinaloa
- Jalisco
- Guerrero
- Oaxaca
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Nayarit
- Colima
- Michoacán
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
- Tabasco
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).
- 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas (norte y sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro.
- Viento:
- 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Chiapas y Quintana Roo.
- Oleaje:
- Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- El clima en el Valle de México
Respecto al Valle de México, para este jueves se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco a templado con presencia de bruma por la mañana, con ambiente cálido e incremento de nubosidad durante la tarde.
Además, se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México (norte y centro), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.
- Temperatura máxima: 25 a 27 °C.
- Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
- Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta.
- ¿Cómo estará el clima este viernes?
Por otra parte, el monzón mexicano en el noroeste, la onda tropical 26 en el occidentr, y otros fenómenos, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en la mayor parte del país, con posible caída de granizo en el occidente y centro; pronosticándose lluvias puntuales intensas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Michoacán y Guerrero.
Toda vez que este viernes la onda tropical 26 se desplazará al suroeste de Jalisco y dejará de afectar a México; sin embargo, una nueva onda tropical se acercará a la península de Yucatán.
También seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, estados del litoral del Pacífico y del Golfo de México, así como en la península de Yucatán, continuando la onda de calor en Baja California Sur, Nuevo León y Tamaulipas, pero concluyendo en Chihuahua y Coahuila.
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