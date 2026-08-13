Meteorológico prevé lluvias en todo el país y onda de calor en 5 estados

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Foto: Cuartoscuro

Este jueves 13 de agosto de 2026, el monzón mexicano en interacción con divergencia en altura ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa, así como lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Asimismo, el paso de la onda tropical 26 al sur del país, y otros fenómenos meteorológicos, originarán lluvias puntuales muy fuertes en el occidente y sur, además de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, oriente y centro, incluida la península de Yucatán.

Toda vez que el anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango Sinaloa Jalisco Guerrero Oaxaca

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur Sonora Chihuahua Nayarit Colima Michoacán Tamaulipas San Luis Potosí Guanajuato Querétaro Hidalgo Estado de México Ciudad de México Morelos Tlaxcala Puebla Veracruz Chiapas Tabasco

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila Nuevo León Zacatecas Aguascalientes Campeche Yucatán Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California

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El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas (norte y sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro.

Viento: 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Tabasco, Campeche y Yucatán. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Chiapas y Quintana Roo.

Oleaje: Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este jueves se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco a templado con presencia de bruma por la mañana, con ambiente cálido e incremento de nubosidad durante la tarde.

Además, se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México (norte y centro), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, el monzón mexicano en el noroeste, la onda tropical 26 en el occidentr, y otros fenómenos, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en la mayor parte del país, con posible caída de granizo en el occidente y centro; pronosticándose lluvias puntuales intensas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Michoacán y Guerrero.

Toda vez que este viernes la onda tropical 26 se desplazará al suroeste de Jalisco y dejará de afectar a México; sin embargo, una nueva onda tropical se acercará a la península de Yucatán.

También seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, estados del litoral del Pacífico y del Golfo de México, así como en la península de Yucatán, continuando la onda de calor en Baja California Sur, Nuevo León y Tamaulipas, pero concluyendo en Chihuahua y Coahuila.

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