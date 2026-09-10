Se forma la tormenta tropical Norbert en el Pacífico; ve ubicación

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Foto: Conagua

La tormenta tropical Norbert continúa desplazándose hacia el oeste y alejándose de las costas mexicanas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 09:00 horas, tiempo local, el centro del sistema se ubicó en 16.5 grados de latitud norte y 119.3 grados de longitud oeste, a mil 215 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Norbert se mueve hacia el oeste a 22 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h.

🌀 Se ha formado la #TormentaTropical #Norbert a partir de la #DepresiónTropical Catorce-E. Mantiene su desplazamiento hacia el oeste, alejándose de costas nacionales. No genera efectos en #México.



🤓 Más información de este sistema en: https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/Ype3tWGdyj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 10, 2026

¿Dónde está la tormenta tropical Norbert?

De acuerdo con el SMN, la tormenta tropical se encuentra lejos del territorio nacional y no genera efectos en México.

Su posición actual es:

Latitud norte: 16.5 grados.

Longitud oeste: 119.3 grados.

A mil 215 km al suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S.

Desplazamiento hacia el oeste a 22 km/h.

Vientos sostenidos de 65 km/h.

Rachas de hasta 85 km/h.

Presión mínima central de 1003 hPa.

El organismo señaló que, debido a su distancia y trayectoria, Norbert no representa peligro para el territorio nacional, por lo que no se emiten recomendaciones.

Norbert podría convertirse en huracán categoría 1

El pronóstico del SMN indica que Norbert continuará alejándose de las costas mexicanas y podría intensificarse durante los próximos días.

Para el 10 de septiembre a las 18:00 horas, se prevé que se ubique a mil 305 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, con vientos de 75 km/h y rachas de 95 km/h.

El 11 de septiembre alcanzaría vientos de hasta 85 km/h, mientras que para el 12 de septiembre se pronostican vientos sostenidos de 100 km/h y rachas de hasta 120 km/h.

Para el 14 de septiembre, el SMN prevé que Norbert alcance la categoría de huracán categoría 1, con vientos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h, a 2 mil 260 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

Un día después mantendría esa categoría y se localizaría a 2 mil 590 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia.

¿Norbert representa peligro para México?

Por el momento, Norbert no representa peligro para el territorio nacional, de acuerdo con el reporte del SMN.

El sistema continúa alejándose de las costas mexicanas y el pronóstico de lluvia indica sin efectos en el territorio nacional.