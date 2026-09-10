Jueves de lluvias en todo el país, por ondas tropicales y monzón mexicano

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Este jueves 10 de septiembre de 2026, el monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, así como lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Durango y Nayarit.

A la par, el paso de la onda tropical 37 sobre el occidente, la onda tropical 38 sobre la península de Yucatán, entre otros fenómenos, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noreste, oriente, sur y sureste, incluida la península, con posible caída de granizo en estados del occidente y centro.

Mientras que seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, así como la onda de calor en Baja California, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora Chihuahua Sinaloa

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur Durango Jalisco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas Nuevo León Aguascalientes Guanajuato Nayarit Colima Michoacán Querétaro Guerrero Oaxaca Chiapas Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Coahuila Tamaulipas San Luis Potosí Puebla Hidalgo Estado de México Ciudad de México Morelos Tlaxcala Veracruz



El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). 40 a 45 °C: Sinaloa (centro y sur), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste). 35 a 40 °C: Baja California Sur (noroeste y centro), Chihuahua (noreste), Durango, Sinaloa (norte y centro), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

Temperaturas mínimas: 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Viento: 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca (istmo de Tehuantepec). 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Chihuahua, Campeche y Yucatán. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Oleaje: 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; costas de Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.



El clima en el Valle de México:

Respecto al Valle de México, para este jueves se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado y ambiente fresco durante la mañana, y frío en zonas altas del Estado de México, con posibilidad de bancos de niebla, así como ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado por la tarde.

De igual forma, se esperan lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y en CDMX, que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima: 12 a 14 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, este viernes el monzón mexicano sobre el noroeste, el paso de la onda tropical 38 sobre el sureste, sur y occidente, entre otros fenómenos, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste, norte, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán, con posible caída de granizo en el occidente y centro, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Michoacán.

A la par, la nueva onda tropical 39 se aproximará y recorrerá la península de Yucatán, reforzando la probabilidad de lluvias en la región, mientras continúa el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, prevaleciendo la onda de calor en Baja California, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.