Monzón mexicano y ondas tropicales mantendrán este miércoles las lluvias en todo el país

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Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 9 de septiembre de 2026, el monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales intensas en Sonora; así como lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Asimismo, el paso de la onda tropical 37 sobre el sur del país, a la par de otros fenómenos, originará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noreste, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán, con posible caída de granizo en estados del occidente y centro, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit.

De igual forma, la nueva onda tropical 38 se aproximará a la península de Yucatán, reforzando la probabilidad de lluvias en la región, mientras que continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas, e iniciará en Baja California.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa Nayarit

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora Durango Tamaulipas Zacatecas Aguascalientes Jalisco Colima Guanajuato Michoacán Guerrero Oaxaca Veracruz Tabasco Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Baja California Sur Chihuahua Nuevo León San Luis Potosí Puebla Estado de México Campeche Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila Querétaro Hidalgo Ciudad de México Tlaxcala Morelos Yucatán



El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas Superiores a 45 °C: Baja California (noreste). 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

Temperaturas mínimas: 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Viento: 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo de Tehuantepec). 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Chiapas, y Quintana Roo.

Oleaje: Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; así como en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este miércoles se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día, con ambiente fresco en la región por la mañana, y frío con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México, así como ambiente templado a cálido a lo largo de la tarde.

También, se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (suroeste), que podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, además de lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX. Todas las precipitaciones podrán acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otro lado, este jueves la onda tropical 37 se desplazará sobre el occidente del país, reforzando la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en la región, para continuar avanzando hacia el oeste, dejando de afectar al territorio nacional al final del día.

Además, el monzón mexicano, el paso de la onda tropical 38 sobre el sureste, sur y occidente, entre otros fenómenos, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste, norte, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán, con posible caída de granizo en el occidente y centro, así como lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Michoacán.

Mientras que una la onda tropical 39 se aproximará y recorrerá la península de Yucatán y el sureste, reforzando la probabilidad de lluvias en ambas regiones, continuando además el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, prevaleciendo la onda de calor en Baja California, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.

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