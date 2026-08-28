Tormentas Karina y Lowell se forman en el Pacífico; ve trayectoria en vivo

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Tormentas Karina y Lowell. Foto: @conagua_clima

La tormenta tropical Karina y la tormenta tropical Lowell se formaron en el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo confirmó que por el momento ninguno de los dos sistemas representa peligro para México.

Karina y Lowell se forman en el Pacífico: ubicación

De acuerdo con el reporte meteorológico, Karina presenta un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora.

Se ha formado la #TormentaTropical #Karina en el océano #Pacífico. Su desplazamiento es hacia el oeste-noroeste a 20 km/h. Debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para #México. pic.twitter.com/b3Wv2fikc5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 27, 2026

El sistema se mantiene alejado de las costas mexicanas, ubicándose a mil 330 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Mientras que su desplazamiento hacia el oeste-noroeste no representa peligro para México.

Por otra parte, se formó la tormenta tropical Lowell, manteniéndose a 2 mil 840 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Se ha formado la #TormentaTropical #Lowell en el océano #Pacífico. Su desplazamiento es hacia el este-noreste a 7 km/h. Debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para #México. pic.twitter.com/0cqFXQpbLt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 27, 2026

Ambos sistemas son vigilados por las autoridades meteorológicas debido a que las condiciones de las tormentas pueden cambiar conforme avancen sobre el Pacífico.

El SMN detalló que Lowell se desplaza hacia el este-noreste a 7 kilómetros por hora.

Aunque el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte que Lowell podría fortalecerse y alcanzar huracán categoría 2, por el desplazamiento y la distancia no representan peligro para territorio nacional.

Ve trayectoria en vivo

¿Representan peligro para México?

Por el momento, Karina y Lowell no representan peligro para México, por lo que no se prevén afectaciones directas asociadas con estos dos sistemas.

Las autoridades meteorológicas mantienen el monitoreo de ambos fenómenos y actualizarán su información conforme evolucione su desplazamiento.

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